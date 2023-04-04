【機迷熱話】華碩ASUS開發遊戲掌機　料最快5月登場挑戰Steam Deck

Steam母企Valve早前推出首款掌上型遊戲主機Steam Deck，讓機迷能以較電競PC親民的價格，暢玩3A遊戲大作，因此受不少機迷歡迎。華碩ASUS在4月1日愚人節，亦發布一款搭載Windows 11的ROG Ally新遊戲掌機影片。外界原本以為華碩ASUS只是惡搞，怎料官方日前在其Twitter證實將會推出遊戲掌機ROG Ally，並開放Best Buy登記預購通知。

據台媒Cool3c報道，華碩北美資深營銷經理Juan Jose Guerrero日前也在非官方公開社團強調推出遊戲掌機ROG Ally的消息，並非愚人節玩笑。是次華碩ASUS新機與Steam Deck一樣，也是鎖定方便隨身攜帶。ROG Ally在外觀方面，採用較典型手提遊戲機設計，搭載7吋觸控屏幕配以白色機身，背面則加上能以RGB背光與Slash一刀斜切視覺設計的ROG品牌標誌。

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規格方面，除了搭載Windows 11作業系統，還會採用與AMD合作而成的客製化處理器，散熱部分透過雙風扇維持系統運作溫度，主要散熱孔配置在機身上方與背面。全機亦設有大量可自定義的遊戲按鍵。

最快5月底 台北國際電腦展公布詳情

ROG Ally亦可以全高清解像度執行3A遊戲大作，另可配接ROG XG Mobile外置顯示卡，提升3D運算效能。透過外置顯示卡，更可連接電視或電腦屏幕打機。台媒估計，華碩可能最快會在5月底的台北國際電腦展（Computex），或6月中旬微軟Microsoft Xbox活動、8月底Gamescon進一步公布相關資訊。

責任編輯：張寶燕

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