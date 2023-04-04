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芬蘭今加入北約成第31個成員國 俄加強西北軍力

環球政治 10:53 2023/04/04

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芬蘭今日（4日）會加入北約（NATO）成為第31個成員國，將壯大北約於波羅的海勢力及削弱俄羅斯沿海通道。俄羅斯表明將加強於西部及西北部的軍力，應對芬蘭加入北約。

【俄烏戰爭】俄軍傳非戰鬥傷亡人員眾多 一事被指是主因 【下一頁】

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）周一（3日）形容，芬蘭加入北約為歷史性舉動，將令芬蘭更安全，而北約聯盟也將更強大。

由於北約一大創始原則為集體防禦，外界如攻擊一個成員國也被視為攻擊所有成員國。因此芬蘭與瑞典去年5月為申請加入北約，也放棄長期保持中立的原則。

土耳其不滿芬蘭及瑞典處理庫爾德武裝分子的立場，一直阻撓兩國加入北約。直至上周，土耳其國會通過表決同意芬蘭加入，至於瑞典的申請仍擱置。

俄咖啡店遇炸彈襲擊 撐侵烏軍事博主被炸死 【下一頁】

芬蘭與俄羅斯有長約1,300公里的邊界接壤，因此芬蘭加入北約之後，北約與俄的邊界長達將大幅增約一倍。

芬蘭也將成為波羅的海地區第7個北約國家，進一步孤立俄羅斯在聖彼得堡及飛地加里寧格勒的沿海通道。

俄羅斯副外長格魯什科（Alexander Grushko）表示，俄羅斯將加強在西部和西北部的軍力。如果其餘北約國家在芬蘭部署軍隊和軍備，俄方將採取額外措施確保軍事安全。

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責任編輯：鄭錦玲

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