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【港鐵66】大摩：港鐵今年物業發展利潤只有去年十分一　鐵路利潤受員工及開支增加影響

股市 10:47 2023/04/04

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【港鐵66】大摩：港鐵今年物業發展利潤只有去年十分一　鐵路利潤受員工及開支增加影響

內地旅客自開關後陸續來港，摩根士丹利指，港鐵 （00066） 1月及2月乘客量已回復至疫情前96%，而過境鐵路的乘客量亦回復五成，但鐵路利潤率仍受到員工數目增加及公用開支增加所影響。大摩予港鐵「減持」評級，目標價37元。

免稅店於疫情前每年租金的息稅前利潤近24億元，但相信有關利潤的復甦緩慢，因最新的五年期租金合約於2021年簽訂，金額遠低於2018年水平。

未來3年的年均鐵路維修開支增加至約380億元

住宅方面，由於沒有大型項目於2023年落成，預期今年物業發展利潤只有10億元，遠低於2022年的100億元。

港鐵未來3年的年均鐵路維修開支，由數年前的200億元，增加至約380億元，主要與更新鐵路及訊號系統有關，而去年下半年融資成本約2.8%，定息債務佔70%，餘額為與3個月港元拆息掛勾的浮息債務。

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編輯：陳韻妍

港股 個股分析 港鐵公司（00066） 大行報告 目標價 港鐵 鐵路 港鐵
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