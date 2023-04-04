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【蘋果裁員】蘋果小規模裁員　稱為精簡業務非節流

科技 10:48 2023/04/04

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是次蘋果裁員針對其零售團隊，該團隊負責全球門巿及設施的開發和維護服務，亦有主管被裁，而目前仍未知有多少員工受影響。

幾間大型科技公司，包括Google及Amazon等先前都分別宣布大幅裁員，而手機品牌巨頭蘋果（Apple）當時則沒有跟上步伐。然而，據外媒彭博社和Business Insider報道指，蘋果昨（3日）確認裁員，但彭博社形容裁員幅度「可能非常小」。

是次蘋果裁員針對其零售團隊，該團隊負責全球門巿及設施的開發和維護服務，亦有主管被裁，而目前仍未知有多少員工受影響。惟兩媒體均在報道中指，蘋果稱裁員是為了改進公司營運，並不是為削減開支。

彭博社報道又指，蘋果要求受影響員工在本周完結前申請公司其他職位，否則將會被裁，確認被裁者則能獲發最高4個月薪金。員工亦有機會被重新聘用為獨立貢獻者，但薪金不及以前。

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蘋果CEO稱裁員為最後手段

蘋果行政總裁Tim Cook曾向華爾街日報表示，裁員是節流的最後手段，公司一直在其他方面減少成本。而彭博社在上月報道，蘋果持續解雇承辦商，以及延遲發放花紅，有些新開職位亦無招聘人手，以降低營運成本。

責任編輯：歐朗欣

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