一季度業績期為中國股市復甦鋪路

踏入4月份，企業將公佈2023年第一季度業績，為中國解除防疫限制並重新開放後的首份成績單，可能會重新喚醒投資者的風險承受能力。釋放民營及國有企業價值成為政策重點，有望推動MSCI中國指數走高。

中國科技股上周領漲北亞股市，因利率前景寬鬆以及IPO活動可能回升的迹象推動該板塊上漲。從更宏觀的角度來看，中國經濟復甦似乎將穩步推進，最新的3月份採購經理指數（PMI）再次超出預期，尤其是服務業PMI躍升至58.2，為2011年以來的最高水平。消費和服務板塊受惠中國重新開放，在彭博行業研究的中國板塊排名名列前茅。

MSCI中國指數受季節性因素的影響

中國兩會（全國人大會議和政協會議）結束後，新領導層或在未來幾個月實施促進增長的措施。推動經濟增長仍是首要任務，領導層將尋求避免連續第二年未能實現GDP目標。雖然今年5%左右的較低增長目標可能意味著中國政府未來推出刺激措施將會减少，但由於動態清零政策已經結束，要實現經濟復甦將不需要以往龐大的支持。3月份PMI數據顯示，營商環境正在迅速改善。根據歷史經驗，4月和11月—3月的兩會和10月的黨代會後—是MSCI中國指數回報率最好的月份。

中國醫療保健板塊有望引領估值回升

隨著大市在業績增長的推動下反彈，中國醫療保健行業將是估值率先回升的行業之一。有關部門於2021年年中發佈的抗腫瘤藥物臨床研發指導有利中國醫藥行業估值重置，標誌著醫藥行業將回歸價值驅動型投資，基本面受到關注。

市場普遍預期的目標價預示對反彈的樂觀情緒

MSCI中國指數的市場普遍預期目標價仍反映出對未來12個月出現反彈的樂觀情緒，而2023年至今較高的目標價格，標誌著自2021年以來的首次實質性上調，並證實了市場對中國股市的信心的變化。目標價和實際指數水平之間的差距凸顯分析師在預測監管整頓、疫情相關封控措施以及聯儲局政策趨緊的影響方面所面臨的困難，不過其中大部分不利因素可能會逐漸减弱。自2008年以來，目標價和實際指數的偏離幅度從未如此大，但我們的公允價值模型顯示，這差距或將在未來一年裏縮小，尤其是在我們的基本情景和樂觀情景中。MSCI中國指數未來12個月的市場普遍預期目標價爲88，比我們模型的樂觀情景高約6%，比我們的基本情景高21%。

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責任編輯︰梁浩碩