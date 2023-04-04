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【港鐵66】港鐵推Captain Go主題的高鐵動感號列車　行駛西九龍站往來褔田站及深圳北站指定班次（多圖）

Hot Talk 10:12 2023/04/04

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【港鐵66】港鐵推Captain Go主題的高鐵動感號列車　行駛西九龍站往來褔田站及深圳北站指定班次

港鐵 （00066） 旗下高速鐵路（香港段）已經於4月1日全面重開所有列車服務，連接內地66個站點。乘客於復活節期間到香港西九龍站，更有機會發現「Captain Go高鐵隊長」的蹤影。Captain Go除駕駛高鐵，更是「鐵道遊」達人，喜愛利用高鐵穿梭全國，遊歷各個名勝古跡。

港鐵於4月4日推出全港首架Captain Go主題的高鐵動感號列車，主題列車將於2023年4月4至17日（4月6、9、12及15日除外）期間，行駛香港西九龍站往來褔田站及深圳北站的指定班次。主題列車上Captain Go將以多款造型，供乘客打卡。

Captain Go高鐵隊長親身到西九龍站

除主題列車，Captain Go高鐵隊長於4月7至8日上午10時至中午12時期間，期間亦會親身到香港西九龍站跟大家會面。

    點擊圖片放大
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    +4

港鐵亦推出優惠，於4月1日至5月3日推廣期間於香港西九龍站指定商戶消費以即日電子貨幣單一消費滿100元或以上，即送兩張50元優惠券，而MTR Mobile註冊用戶於香港西九龍站商戶消費30元以上，每1元消費可賺1 MTR分。

香港西九龍站設有公眾停車場，每小時32元， 高鐵旅客更可享用泊車轉乘優惠，日泊只需100元。

Captain Go高鐵隊長主題列車及復活節活動詳情請參考：https：//www.highspeed.mtr.com.hk/tc/latest-news/easter-delights.html

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