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【電動車】憂Tesla盈利能力降兼再減價搶客　車股齊挫、蔚來小鵬齊跌逾7%

股市 10:09 2023/04/04

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【電動車】憂Tesla盈利能力降兼再減價搶客　電動車股齊挫

美國電動車龍頭Tesla（美：TSLA）減價搶客見效，惟市場憂慮減價削弱行業盈利能力及減價會陸續有來，拖累本港車股表現，尤其是電動車股。蔚來 （09866） 跌8.9%，報74.05元，小鵬 （09868） 挫7.4%，報41.05元。理想 （02015） 跌4%，報93.5元。

另外，比亞迪 （01211） 跌1.8%，吉利 （00175） 跌3.9%，長汽 （02333） 跌5%。

Tesla第一季全球總交付近42.3萬輛汽車，交付量創歷史新高，高於市場預期的42.1萬輛。不過，Bernstein分析師Toni Sacconaghi表示，許多投資者認為，Tesla最近的降價反映了結構性成本優勢，這將使其能夠向競爭對手施壓並獲得超大銷量並主導電動汽車市場，但他認為降價已經並將削弱行業盈利能力（包括Tesla），但Tesla財力雄厚，不太可能退縮。Sacconaghi表示，投資者面臨的關鍵問題是，在大幅降價但商品成本提高的情況下，公司利潤率會降低多少。

另外，巴克萊銀行分析師Dan Levy指，尤其是當公司在德州奧斯汀和柏林以外的新工廠提高產量時，Tesla可能需要逐步降價。

此前，Tesla曾表示今年預計將生產180萬輛汽車，並暗示打算交付相等數量。公司高管表示，他們的目標是在未來多年內實現產量和銷售額平均每年增長50%。

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編輯：姚卓然

理想汽車—W（02015） 小鵬汽車－W（09868） 美股 港股 比亞迪 蔚來－SW（09866） 電動車 汽車
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