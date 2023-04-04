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【SVB】耶倫：中小型銀行存款外流緩和　不認同銀行體系存根本問題

股市 09:46 2023/04/04

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【SVB】耶倫：中小型銀行存款外流緩和　不認同銀行體系存根本問題

美國財長耶倫表示，中小型銀行存款外流的情況正在緩和，當局正在密切關注相關發展，並強調不會容許美國銀行系統出現傳染性擠提。

她又指，最近的動盪局限在「幾家銀行」，因為這些銀行依賴未保險存款人，因此擠兌風險很高。而目前美國的銀行業形勢正在企穩，不過監管機構隨時準備重覆3月份採取的特別行動，來遏制存戶擠提。

聯儲局上個月設立了一個緊急貸款工具，為面臨資金外流的銀行提供流動性。耶倫表示，這是為了加強聯儲局「作為最後貸款人」的職能。而她指，通過「強有力的行動」和保證，美國官員已表明「準備好在銀行遭遇傳染性擠提時再次採取類似行動」。

同時，她亦不認為銀行體系存在根本問題，「我們需要決定需要採取哪些監管和監督改革措施，這可能是這次波折給我們的啟示。但是我們的銀行體系並不虛弱。」

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編輯：姚卓然

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