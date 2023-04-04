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【石Sir午市閒談】今日推介商湯－W、中國移動 　並分析受壓股高偉電子

股市 12:28 2023/04/04

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恒生指數中午收報20278點，跌131點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介商湯－W （00020） 、中國移動 （00941） ，並分析受壓股高偉電子 （01415） ，詳情待石Sir為你分析。

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】今日推介商湯－W、中國移動並分析受壓股高偉電子

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯︰鄺錦蓉

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欄名 : 石Sir午市閒談

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