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【瑞信危機】瑞士央行：若瑞信沒有售予瑞銀、將於翌日破產　勢引發全球金融危機

股市 09:39 2023/04/04

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【瑞信危機】瑞士央行:若瑞信沒有售予瑞銀、將於翌日破產　勢引發全球金融危機

瑞信Credit Suisse危機最終由瑞銀UBS收購而解決，瑞士央行副行長Martin Schlegel表示，假若瑞信沒有出售給瑞銀，那麼瑞信會於下一個交易日破產，這將會引發全球金融危機。

Schlegal指，如果政府斡旋的收購交易未能成功，相信「一場瑞士及全球性的金融危機非常可能已經發生了」，瑞信很可能已經破產，而瑞信與瑞銀合併是「所有糟糕解決方法中最好的一個」，金融穩定性的憂慮不會阻礙瑞士央行加息的步伐。

目前看不到任何威脅瑞士金融穩定性的跡象

他強調，央行的目標是物價穩定性，當局會盡一切所能將通脹回到目標水平，目前看不到任何威脅瑞士金融穩定性的跡象，有需要時會再次加息。

瑞士央行自去年6月以來一直收緊貨幣政策，3月再加息0.5厘，未有受到瑞信危機所影響，並致力將通脹回復到零至2%水平。

相關文章：【瑞信危機】瑞士檢察官突宣布　調查官員、央行及兩銀行可能違法行為

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編輯：陳韻妍

 

美股 收購 瑞銀 合併 貨幣政策 加息 瑞士 金融 通脹
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