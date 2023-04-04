SmarTone 推出 4 日裝「漫遊數據多日通」 客戶加購享 8 折回贈 

SmarTone 為配合復活節短線外遊需要，推出全新 4 日裝「漫遊數據多日通」計劃，只需$128 即可於 15 個亞太地區享 4 日無限上網，到埗即用、毋須換卡。另外，客戶於 4 月 30 日前購買「漫遊數據多日通」(亞太區) 計劃，第二套起可享8 折回贈。以購買 2 套 4 日裝計劃共 8 日計算，平均每日收費低至$28.8。

如有長線旅遊需要的客戶，亦可選擇 7 日裝 「漫遊數據多日通」計劃 ，同樣覆蓋 15 個亞太地區，收費為$198。客戶加購第二套起亦可享 8 折回贈。以購買 2 套 7 日裝計劃共14 日計算，平均每日收費低至$25.5。

SmarTone 漫遊數據服務與當地的著名網絡商夥伴合作提供優質可靠的漫遊服務。客戶選購「漫遊數據多日通」計劃可享無限上網，以及每天首 1GB 全速數據。此服務亦支援指定航班航空漫遊服務*。

客戶如欲申請「漫遊數據多日通」服務，請登入 SmarTone「漫遊數據多日通」網站 (https://www.smartone.com/hk/mdp-tc)、SmarTone CARE 應用程式、或 WhatsApp 漫遊專員 9660 2688。有關優惠受條款及細則約束。

條款及細則:

1. 數據通行證有效期為成功購買當日起計 3 個月(亞太區) /12 個月(環球)，適用於指定地區使用「漫遊數據全日通」，漫遊日數毋須連續使用。

2. 客人購買多於一個數據通行證（不論地區及購買日期），所有數據通行證的有效期會一併延至最遲失效之日期，有效期可參閱 SmarTone CARE App 或向服務專員查詢。

3. 於 2023 年 4 月 1 日至 4 月 30 日第二次起購買「漫遊數據多日通」之 8 折回贈將於 2023 年 6 月 30 日或之前回贈至客戶之流動電話服務計劃帳戶內。該流動電話賬戶於回贈存入時必須仍然有效，否則將不會獲得回贈。

* 使用航空漫遊會被額外扣除一日漫遊數據。

(特約)

