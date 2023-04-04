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【美股焦點】歐萊雅L'Oreal將收購Aesop　後者估值近200億元

股市 09:05 2023/04/04

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【美股焦點】歐萊雅L’Oreal將收購Aesop　交易規模近200億元

全球最大的化妝品公司之一歐萊雅（L'Oreal，美：LRLCF ）已同意按25.3億美元（折合約198.6億港元）的企業價值，從巴西Natura & Co手中收購高端化妝品品牌Aesop。

去年接任Natura & Co行政總裁的Fabio Barbosa實施了全面改革，作為改革的一部分，Natura一直在考慮部分或全部出售Aesop。Barbosa尋求簡化該公司的結構並削減成本。這筆交易將幫助Natura & Co這家巴西美容巨頭減輕債務負擔，並專注於扭轉其他業務的困境。

今年初，有傳歐萊雅、全球最大奢侈品集團LVMH、日本資生堂等均有意收購Aesop，當時Aesop估值料超過20億美元（約156億港元）。

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編輯：姚卓然

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