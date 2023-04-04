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【港股市況】阿里巴巴ADR較港低2% 恒指黑期升22點（不斷更新）
港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約32點，恒指料開報20376點。滙豐 （00005） ADR折合報54.49元高0.29元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報387.91元，較港收市價低0.29元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報96.52元，較港收市價低2.03元或2.1%。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
財經日誌︰
即市走勢︰
【09：13】期指開報20444點，跌15點。
【08：53】大洋集團 （01991） 公布短暫停牌。
【08：53】安徽皖通高速公路 （00995） 、西王特鋼 （01266） 今早復牌。
【08：50】恒指黑期升22點，報20423點，道指期貨跌3點，報33783點。
【08：36】【電動車】小鵬汽車3月交付量跌55%至7002輛 首季累挫47%
【07：59】【恒大危機】中國恒大簽訂三份重組支持協議
【07：45】【新股IPO】瑞銀李鎮國：上市新規有助吸引科技獨角獸來港上市
【07：45】【滙豐股息】滙豐稱不派固定息？
【07：45】【港元滙價】金管局今晨承接71億港元沽盤 銀行體系結餘跌穿700億（不斷更新）
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【07：45】港股ADR收報20376點，跌32點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報54.49元高0.29元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報387.91元，較港收市價低0.29元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報96.52元，較港收市價低2.03元或2.1%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）宣布5月開始自願減產後，國際油價急彈，紐約期油升穿80美元，布蘭特期油突破85美元。美股個別發展，道指受油股帶動，收市升327點，報33601點；標指升15點，報4124點；納指跌32點，報12189點。紐約油升6.3%，報80.47美元。紐約期金收市升0.71%，每盎斯報2000.4美元。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升3點 阿里美股低港2%（不斷更新）
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責任編輯︰梁浩碩