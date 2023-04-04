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【港股市況】美團跌4%、阿里跌逾3% 「中字股」逆市又炒上 恒指午後初段跌逾百點（不斷更新）
ATM向下，港股半日跌逾百點。恒指低開44點，早段曾跌最多282點，低見20126點，其後跌幅收窄，恒生指數半日跌131點，報20278點，成交643億元。科指跌1.6%，報4233點。美團 （03690） 跌4%，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌0.4%。商湯 （00020） 逆市升9%，中芯國際 （00981） 續升7%破頂，中字股逆市向上。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
大行報告︰
【大行報告｜海底撈系】大摩：看好頤海國際今年銷售盈利能力轉強 調升至「增持」評級、潛在升幅達25%
財經日誌︰
即市走勢︰
【13：51】大市最新跌約205點，報20204點，科指跌2.4%，報4197點。
【13：50】三桶油續造好，中海油 （00883） 午後升3%，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升逾2%。
【13：16】體育用品股下跌，李寧 （02331） 跌6%，安踏 （02020） 、特步 （01368） 跌逾3%。
【13：10】吉利 （00175） 跌幅擴大至逾5%，低見9.53元。
【13：06】美團 （03690） 午後初段跌逾4%，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌0.8%。
【13：05】半新股力盟科技 （02405） 今早逆市破頂高見1.18元後，早段回吐倒跌逾17%，低見0.86元。
【13：02】比亞迪 （01211） 跌2%，吉利 （00175） 跌逾4%，長汽 （02333） 跌半成，廣汽 （02238） 跌近3%。
【13：00】港股午後初段跌約150點，報20258點。科指跌1.8%，報4226點。
【12：47】【Bossini】堡獅龍主席Victor Herrero辭任 李寧妹夫趙建國接任
【12：36】【業績】AEON信貸財務去年度溢利升9% 末期息派22仙
【12：00】恒生指數半日跌131點，報20278點，成交643億元。科指跌1.6%，報4233點。美團 （03690） 跌4%，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌0.4%。商湯 （00020） 逆市升9%，中芯國際 （00981） 續升7%破頂，中字股逆市向上。
【11：42】騰訊 （00700） 轉升近0.1%，大市跌約100點。
【11：38】港股中午收市前，恒指跌幅收窄至約133點，報20275點，科指跌1.6%，報4232點。
【11：30】內地股市半日個別發展，上證升0.2%，深證跌0.3%，創業板指跌0.9%。
【11：19】【異動股】西王特鋼復牌後瀉逾五成 債權人已向法庭申請對公司清盤
【11：15】美團 （03690） 最新跌逾4%，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌0.7%。
【11：06】港鐵 （00066） 股價逆市升1%，高見38.5元。
【港鐵66】大摩：港鐵今年物業發展利潤只有去年十分一 鐵路利潤受員工及開支增加影響
【港鐵66】港鐵推Captain Go主題的高鐵動感號列車 行駛西九龍站往來褔田站及深圳北站指定班次（多圖）
【10：51】中字頭股逆市升，中交建 （01800） 、中鐵建 （01186） 升逾5%，中國中鐵 （00390） 升近8%。
【10：45】金山雲 （03896） 回吐幅度擴至逾13%，低見4.83元。
【10：36】中資電訊股逆市造好，聯通 （00762） 、中電信 （00728） 分別升近4%，中移動 （00941） 升逾1%。
【10：34】嗶哩嗶哩 （09626） 續跌逾5%，快手 （01024） 跌逾4%。
【10：27】大市低位反彈近百點，恒指曾跌282點，低見20126點，最新跌183點，報20225點。
【10：18】西王特鋼 （01266） 股價復牌後跌逾47%，破底低見0.068元，成交302萬元。
【10：10】【電動車】憂Tesla盈利能力降兼再減價搶客 車股齊挫、蔚來小鵬齊跌逾7%
【10：08】恒指最跌近250點，報20164點，跌244點，科指跌2.5%，報4196點。美團 （03690） 最新跌半成，阿里巴巴 （09988） 跌逾4%，騰訊 （00700） 跌逾1%。
【10：06】中芯國際 （00981） 逆市升5%，破頂高21.1元。華虹半導體 （01347） 升逾1%，破頂高見37.35元。
【10：02】滙豐 （00005） 偏軟，跌0.2%。
【HSBC滙豐】杜嘉祺：小股東特別決議案不符股東利益 祈耀年：分拆業務不會解決制裁風險
【10：00】蔚來 （09866） 跌幅擴大至9%，小鵬汔車 （09868） 跌8%，理想汽車 （02015） 跌4%。
【09：56】美團 （03690） 跌幅擴大至逾4%，低見133.8元。
【09：53】電視廣播 （00511） 逆市升逾8%，高見9.19元。電視廣播與股東大正創投簽訂商業顧問協議，大正創投將就TVB與商業夥伴建立長期戰略關係及合作提供建議，透過TVB電視和數碼媒體網絡提高合作夥伴市場佔有率 。
【電視廣播511】TVB與股東大正創投訂商業顧問協議 助TVB合作夥伴提高市佔率
【09：48】港股跌幅擴大至近200點，報20218點，跌190點，科指跌2.1%，報4213點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌0.8%。
【09：36】三桶油逆市向好，其中，中海油 （00883） 升2%，中石油 （00857） 升0.4%，中石化 （00386） 升0.2%。
【09：35】阿里巴巴 （09988） 開市後跌逾3%，美團 （03690） 、京東 （09618） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌逾1%，小米 （01810） 跌1%。
【09：34】昨日破頂的金山雲 （03896） ，今早回吐跌逾7%，低見5.13元。
【09：31】商湯 （00020） 升15%，早段高見3.4元，成交9億元。
【09：30】港股開市後跌逾百點，恒指報20295點，跌113點，科指跌近1%，報4260點。
【09：23】Tesla（美︰TSLA）挫6%，蔚來 （09866） 低開5%，小鵬汽車 （09868） 跌逾2%，理想汽車 （02015） 跌1%。
【電動車】小鵬汽車低開近3% 3月交付量跌55%至7002輛 首季累挫47%
【理想汽車2015】王興上周再沽近133萬股理想、套現1.28億 11日累出貨近393萬股
【TSLA】2600億元掟Tesla 股價急瀉6% 市場憂產量多過銷量
【09：21】美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌逾1%，商湯 （00020） 升近8%，恒指低開44點，開報20364點，科指跌0.6%，報4278點。
【美團倉位】騰訊大股東Naspers 疑將2.5億股美團搬入御用券商 場內就緒沽貨股份大增
【09：13】期指開報20444點，跌15點。
【08：53】大洋集團 （01991） 公布短暫停牌。
【08：53】安徽皖通高速公路 （00995） 、西王特鋼 （01266） 今早復牌。
【08：50】恒指黑期升22點，報20423點，道指期貨跌3點，報33783點。
【08：36】【電動車】小鵬汽車3月交付量跌55%至7002輛 首季累挫47%
【07：59】【恒大危機】中國恒大簽訂三份重組支持協議
【07：45】【新股IPO】瑞銀李鎮國：上市新規有助吸引科技獨角獸來港上市
【07：45】【滙豐股息】滙豐稱不派固定息？
【07：45】【港元滙價】金管局今晨承接71億港元沽盤 銀行體系結餘跌穿700億（不斷更新）
【07：45】【Morning精點】滙豐股東會、Ken Sir：積極約見首20大股東冀爭取支持議案︱車婉婉貼受傷照引熱議
【07：45】港股ADR收報20376點，跌32點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報54.49元高0.29元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報387.91元，較港收市價低0.29元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報96.52元，較港收市價低2.03元或2.1%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）宣布5月開始自願減產後，國際油價急彈，紐約期油升穿80美元，布蘭特期油突破85美元。美股個別發展，道指受油股帶動，收市升327點，報33601點；標指升15點，報4124點；納指跌32點，報12189點。紐約油升6.3%，報80.47美元。紐約期金收市升0.71%，每盎斯報2000.4美元。
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責任編輯︰梁浩碩