【恒指ADR】中概股指數再跌3%　騰訊ADR低港1%（不斷更新）

美國多個經濟數據欠佳，重燃衰退憂慮，道指靠道指成分股聯合健康（美：UNH）力撑，收市升80點，納指跌1.1%，反映中概股走勢的納指金龍中國指數跌2.7%，收報6958點。京東美股及百度美股，較港收市價累跌3%。

美國3月ADP就業人數僅增加14.5萬人，遠低過預期21萬及2月的24.2萬，進一步確認美國勞動力市場出現放緩，資金憂慮經濟衰退開始避險，美債息走低，金價升穿2000美元。

ADR 折算港元 較港周二收市價變幅 騰訊ADR 380.24 -1.2% 美團ADR 132.66 -0.9% 滙豐ADR 54.46 -0.3% 阿里巴巴美股 96.70 +1.1%

====以下為4月4日港股市況====

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美國JOLTS職位空缺僅993.1萬份，按月跌63.2萬份，遜預期，反映職場冷卻，美國加息預期降溫，債息即跌穿3.4厘，美國投資者隨即憂慮經濟軟着陸問題，夜期受惠加息預期降溫，收市升119點，收報20421點，中概股指數跌1%，收報7151點。阿里巴巴美股高港3%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 騰訊ADR 388.28 +0.9% 美團ADR 135.19 +1.0% 滙豐ADR 54.39 -0.5% 阿里巴巴美股 98.82 +3.3%

北水錄6.5億元 大手買商湯沽美團恒生國指ETF

北水全日錄6.5億元淨流入，較昨日顯著減少。商湯 （00020） 連續兩日急升，南下資金亦大手吸納股份，全日錄16.7億元淨流入，中移動 （00941） 及中芯 （00981） 則分別錄7.4及6.4億元淨流入；淨流出方面，美團 （03690） 及恒生國指ETF （02828） 分別錄11.8及9.2億元淨流入。

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美團跌逾4% 商湯63億成交升近13% 恒指跌134點

ATM向下，港股跌逾百點。恒指低開44點，早段曾跌最多282點，低見20126點，其後跌幅收窄，恒指跌134點，收報20274點，成交近1194億元。科指跌1.6%，報4233點，美團 （03690） 跌逾4%，阿里巴巴 （09988） 跌近3%，騰訊 （00700） 跌0.8%。商湯 （00020） 632億元成交，超越ATM，股價逆市升近13%，中芯國際 （00981） 升逾4%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 中移動 65.65 +2.1 +13 9 滙豐 54.65 +0.8 +12 9 中海油 12.30 +3.0 +9 3 京東 164.00 -3.4 -16 42 美團 133.90 -4.4 -46 -106 阿里巴巴 95.65 -2.9 -53 27

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告】滙豐研究：亞洲客戶對阿里巴巴重組的看法最積極、對沖基金則存疑 調升目標價4%籲「買入」

【大行報告｜海底撈系】大摩：看好頤海國際今年銷售盈利能力轉強 調升至「增持」評級、潛在升幅達25%

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期受惠加息預期降溫，收市升119點，收報20421點，中概股指數跌1%，收報7151點。

【22：45】夜期則升72點，中概股指數跌1.7%。

【18：30】北水全日錄6.5億元淨流入，主力買商湯沽美團及ETF，恒指夜期升34點，報20336點。

【17：30】【盈喜盈警】謝瑞麟料上財年虧損7000萬 一文看清2022年財年盈警盈喜（不斷更新）

【16：30】【電動車】小鵬汽車全日跌7% 3月交付量跌55%至7002輛 首季累挫47%

【16：10】美團 （03690） 跌逾4%，阿里巴巴 （09988） 跌近3%，騰訊 （00700） 跌0.8%。商湯 （00020） 632億元成交，超越ATM，股價逆市升近13%，中芯國際 （00981） 升逾4%，恒指跌134點，收報20274點，成交近1194億元。科指跌1.6%，報4233點。

【16：00】恒指U盤前跌117點，報20291點。

【15：45】商湯 （00020） 尾市升近14%，報3.29元，成交達60.2億元。

【異動股｜AI】商湯抽升一成、成交超騰訊美團 據報下周一推AI相關產品

【15：39】恒指尾市跌約102點，報20306點，科指跌1.5%，報4238點。

【15：29】AEON信貸財務 （00900） 績後升2%，破頂高見5.29元。

【15：27】半新股達勢 （01405） 股價逆市升逾4%，高見60.05元再創上市後新高。

【15：19】滙豐 （00005） 尾市升近1%，高見54.8元。

【14：54】大市跌幅進一步收窄，最新跌82點，報20326點。

【14：35】港股跌幅收窄至127點，報20281點，科指跌1.7%，報4227點。

【14：12】滙豐 （00005） 逆市升0.7%，友邦 （01299） 升0.1%，渣打 （02888） 升0.6%。

【14：05】IGG （00799） 逆市再升逾4%，破頂高見4.17元。

【13：59】西王特鋼 （01266） 跌幅擴大至逾6成，破底低見0.048元。

【13：51】大市最新跌約205點，報20204點，科指跌2.4%，報4197點。

【13：50】三桶油續造好，中海油 （00883） 午後升3%，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升逾2%。

【13：16】體育用品股下跌，李寧 （02331） 跌6%，安踏 （02020） 、特步 （01368） 跌逾3%。

【13：10】吉利 （00175） 跌幅擴大至逾5%，低見9.53元。

【13：06】美團 （03690） 午後初段跌逾4%，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌0.8%。

【13：05】半新股力盟科技 （02405） 今早逆市破頂高見1.18元後，早段回吐倒跌逾17%，低見0.86元。

【13：02】比亞迪 （01211） 跌2%，吉利 （00175） 跌逾4%，長汽 （02333） 跌半成，廣汽 （02238） 跌近3%。

【13：00】港股午後初段跌約150點，報20258點。科指跌1.8%，報4226點。

【12：47】【Bossini】堡獅龍主席Victor Herrero辭任 李寧妹夫趙建國接任

【12：36】【業績】AEON信貸財務去年度溢利升9% 末期息派22仙

【12：00】恒生指數半日跌131點，報20278點，成交643億元。科指跌1.6%，報4233點。美團 （03690） 跌4%，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌0.4%。商湯 （00020） 逆市升9%，中芯國際 （00981） 續升7%破頂，中字股逆市向上。

【11：42】騰訊 （00700） 轉升近0.1%，大市跌約100點。

【11：38】港股中午收市前，恒指跌幅收窄至約133點，報20275點，科指跌1.6%，報4232點。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證升0.2%，深證跌0.3%，創業板指跌0.9%。

【11：19】【異動股】西王特鋼復牌後瀉逾五成 債權人已向法庭申請對公司清盤

【11：15】美團 （03690） 最新跌逾4%，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌0.7%。

【11：06】港鐵 （00066） 股價逆市升1%，高見38.5元。

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【港鐵66】港鐵推Captain Go主題的高鐵動感號列車 行駛西九龍站往來褔田站及深圳北站指定班次（多圖）

【10：51】中字頭股逆市升，中交建 （01800） 、中鐵建 （01186） 升逾5%，中國中鐵 （00390） 升近8%。

【10：45】金山雲 （03896） 回吐幅度擴至逾13%，低見4.83元。

【10：36】中資電訊股逆市造好，聯通 （00762） 、中電信 （00728） 分別升近4%，中移動 （00941） 升逾1%。

【10：34】嗶哩嗶哩 （09626） 續跌逾5%，快手 （01024） 跌逾4%。

【10：27】大市低位反彈近百點，恒指曾跌282點，低見20126點，最新跌183點，報20225點。

【10：18】西王特鋼 （01266） 股價復牌後跌逾47%，破底低見0.068元，成交302萬元。

【10：10】【電動車】憂Tesla盈利能力降兼再減價搶客 車股齊挫、蔚來小鵬齊跌逾7%

【10：08】恒指最跌近250點，報20164點，跌244點，科指跌2.5%，報4196點。美團 （03690） 最新跌半成，阿里巴巴 （09988） 跌逾4%，騰訊 （00700） 跌逾1%。

【10：06】中芯國際 （00981） 逆市升5%，破頂高21.1元。華虹半導體 （01347） 升逾1%，破頂高見37.35元。

【10：02】滙豐 （00005） 偏軟，跌0.2%。

【HSBC滙豐】杜嘉祺：小股東特別決議案不符股東利益 祈耀年：分拆業務不會解決制裁風險

【10：00】蔚來 （09866） 跌幅擴大至9%，小鵬汔車 （09868） 跌8%，理想汽車 （02015） 跌4%。

【09：56】美團 （03690） 跌幅擴大至逾4%，低見133.8元。

【09：53】電視廣播 （00511） 逆市升逾8%，高見9.19元。電視廣播與股東大正創投簽訂商業顧問協議，大正創投將就TVB與商業夥伴建立長期戰略關係及合作提供建議，透過TVB電視和數碼媒體網絡提高合作夥伴市場佔有率 。

【電視廣播511】TVB與股東大正創投訂商業顧問協議 助TVB合作夥伴提高市佔率

【09：48】港股跌幅擴大至近200點，報20218點，跌190點，科指跌2.1%，報4213點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌0.8%。

【09：36】三桶油逆市向好，其中，中海油 （00883） 升2%，中石油 （00857） 升0.4%，中石化 （00386） 升0.2%。

【09：35】阿里巴巴 （09988） 開市後跌逾3%，美團 （03690） 、京東 （09618） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌逾1%，小米 （01810） 跌1%。

【09：34】昨日破頂的金山雲 （03896） ，今早回吐跌逾7%，低見5.13元。

【09：31】商湯 （00020） 升15%，早段高見3.4元，成交9億元。

【09：30】港股開市後跌逾百點，恒指報20295點，跌113點，科指跌近1%，報4260點。

【09：23】Tesla（美︰TSLA）挫6%，蔚來 （09866） 低開5%，小鵬汽車 （09868） 跌逾2%，理想汽車 （02015） 跌1%。

【電動車】小鵬汽車低開近3% 3月交付量跌55%至7002輛 首季累挫47%

【理想汽車2015】王興上周再沽近133萬股理想、套現1.28億 11日累出貨近393萬股

【TSLA】2600億元掟Tesla 股價急瀉6% 市場憂產量多過銷量

【09：21】美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌逾1%，商湯 （00020） 升近8%，恒指低開44點，開報20364點，科指跌0.6%，報4278點。

【美團倉位】騰訊大股東Naspers 疑將2.5億股美團搬入御用券商 場內就緒沽貨股份大增

【09：13】期指開報20444點，跌15點。

【08：53】大洋集團 （01991） 公布短暫停牌。

【08：53】安徽皖通高速公路 （00995） 、西王特鋼 （01266） 今早復牌。

【08：50】恒指黑期升22點，報20423點，道指期貨跌3點，報33783點。

【08：36】【電動車】小鵬汽車3月交付量跌55%至7002輛 首季累挫47%

【07：59】【恒大危機】中國恒大簽訂三份重組支持協議

【07：45】【新股IPO】瑞銀李鎮國：上市新規有助吸引科技獨角獸來港上市

【07：45】【滙豐股息】滙豐稱不派固定息？

【07：45】【港元滙價】金管局今晨承接71億港元沽盤 銀行體系結餘跌穿700億（不斷更新）

【07：45】【Morning精點】滙豐股東會、Ken Sir：積極約見首20大股東冀爭取支持議案︱車婉婉貼受傷照引熱議

【07：45】港股ADR收報20376點，跌32點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報54.49元高0.29元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報387.91元，較港收市價低0.29元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報96.52元，較港收市價低2.03元或2.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

【07：30】石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）宣布5月開始自願減產後，國際油價急彈，紐約期油升穿80美元，布蘭特期油突破85美元。美股個別發展，道指受油股帶動，收市升327點，報33601點；標指升15點，報4124點；納指跌32點，報12189點。紐約油升6.3%，報80.47美元。紐約期金收市升0.71%，每盎斯報2000.4美元。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升3點 阿里美股低港2%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】廣深鐵路股份、中國中車、美高梅中國

責任編輯︰梁浩碩