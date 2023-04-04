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【電動車】小鵬汽車低開近3%　3月交付量跌55%至7002輛　首季累挫47%

股市 09:22 2023/04/04

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【電動車】小鵬汽車3月交付量跌55%至7002輛　首季累挫47%

小鵬汽車 （09868） 3月共交付7,002輛智能電動車，按年大跌54.6%，按月增長17%。今年第一季度總交付18,230輛智能電動車，按年累跌47.3%。

小鵬汽車周二（4日）低開2.7%，報43.15元。

小鵬汽車表示，新P7i運動型轎車於3月在中國上市後市場反應良好，訂單增長趨勢强勁。3月P7車型總交付共3,030輛，按月增長32%。隨著新車型P7i上市，小鵬汽車門店到店客流和試駕量均創近期新高。而P7i已經面向全國啓動交付。

另外，公司指，於3月31日，全場景智能輔助駕駛系統XNGP已面向位於廣州、深圳和上海的G9Max及P7i Max用戶開放第一階段能力，小鵬P5 P系列車型也同步在上海開放城市NGP。

XNGP是中國領先的並在量產車型上綫的全場景智能輔助駕駛系統。小鵬汽車將加速推動全場景智能輔助駕駛系統XNGP在中國多個城市的多款量產車型上應用。

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編輯：姚卓然

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