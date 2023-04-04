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【美股焦點】Google削員工福利省成本　CFO：猶如2008年般嚴陣以待

股市 08:22 2023/04/04

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【美股焦點】Google削員工福利省成本　CFO：猶如2008年般嚴陣以待

據外電報道，Google（美：GOOG）首席財務官Ruth Porat表示，公司正在削減員工福利及服務，包括健身課程、訂書機、膠紙和員工更換手提電腦的頻率，以節省成本。

Ruth Porat罕有地在寄予全球分部的內部信中表示，公司2023年的重要目標之一是通過提高速度和效率實現持久的節省成本開支。所有部門都在朝著這個方向努力，而這些都需要持續多年的努力。

Google將暫停更新手提電腦、桌面電腦及顯示器。同時如果公司內部提供手機，員工不得再花錢購買。若購買需要的配件價格超過1000美元，而公司內部沒有，則需要得到主管或以上級別的批准。

另外，Google可能在周一和周五關閉咖啡館，並關閉一些由於混合工作模式而「未被充分利用」的設施。

猶如2008年的嚴陣以待

Porat更在信中兩次提到2008年，又指，就像公司在2008年的經歷，當時公司支出增長快於收入增長。因而提升效率、減少房地產投資、收緊了T&E預算、咖啡館、微型廚房和移動電話使用，並取消了混能汽車子公司。她指，正如2008年所經歷過的，公司現將查看數據，以查出其他支出領域沒有達到應有的效果，或者不符合其規模。

今年1月，公司宣布裁員1.2萬人，約佔員工總數的6%，以應對創紀錄的員工人數增長之後銷售增長放緩的問題。

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編輯：姚卓然

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