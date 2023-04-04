▲ 【恒大危機】中國恒大簽訂三份重組支持協議

中國恒大 （03333） 公布，公司與分別持有現有恒大和現有景程票據的未償還本金總額超過20%及35%的債權人特別小組的成員，簽訂三份重組支持協議，包括A組重組支持協議、景程重組支持協議和天基重組支持協議，據此各方同意合作以促進擬議重組的實施，並公布C組重組支持協議。

恒大協議安排下將會有兩組債務，即A組和C組，A組債務包括10筆美元優先擔保票據、1筆港元可轉換債券和1項私募貸款；而C組債務包括私募債、回購義務及就若干境外及境內債務提供的擔保。

兩組債權人可從對價方案中作出選擇。方案1下，債權人將收到公司發行的期限為10至12年的新票據；方案2下，債權人可選擇將其可獲償金額轉換為期限為5至9年的新票據；或公司發行的可兌換恒大物業 （06666） 的強制可交換債券、恒大新能源汽車 （00708） 的強制可交換債券、公司發行的強制可可轉換債券及證券掛鉤票據。

至於景程及天基協議安排，每一景程債權人將按其權利按比例獲配發由景程發行本金總額為65億美元的新票據，而每一天基債權人將按其權利所對應按比例獲配發由天基發行的本金總額為8億美元的新票據。

恒大指，A組債務、C組債務和天基債務的債權人如於4月27日下午5時前簽訂支持協議，將獲未償還本金金額的0.25作為同意費。

恒大股份買賣繼續暫停。

【開市追揸沽】港股第二季走勢展望 新能源車最新數據解讀

【內房危機】恒大公布外債務重組方案 包括可轉換為股權掛鉤票據 未來3年須再融資至少2000億人幣

【恒大危機】恒大汽車︰「恒馳5」僅交付逾900輛 陷停產風險

【恒大危機】恒大物業︰在管項目2730個 簽約項目總數3142個

責任編輯︰梁浩碩