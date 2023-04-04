▲ 【滙豐股息】滙豐稱不派固定息？

匯豐集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）於昨舉行香港股東之非正式會議表示，固定股息在財務上不明智，集團打算盡快將股息恢復到疫前水平，而派息比率是一種更加平衡的方法，也是整個行業廣泛使用的模型。

資料顯示，滙豐在2013至2019年，第一至第三季股息固定派發0.1美元，每四季的末期息則會調整金額，例如2013財年末期息派0.19美元，全年派0.49美元；2014財年末期息0.2美元，全年派0.5美元；2015財年末期息0.21美元，全年派0.51美元，直到2019財年，被取消的末期息亦是0.21美元。

由此可見，由於以往第一至第三季固定派0.1美元，在末期息才會作出調整，加上全年股息0.51美元亦維持數年，故給予人錯覺是固定派息額。

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記者：譚志偉