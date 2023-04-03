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【HSBC滙豐】滙豐搞香港股東會　小股東有乜禮物收？　Ken Sir滙豐持倉有幾多？

股市 23:36 2023/04/03

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HSBC滙豐 （00005） 今在九龍灣國際展貿中心舉行香港股東之非正式會議，數百名小股東出席，大部分都是長者。滙豐向每名出席的股東送出一個可折疊環保袋，以及一份由東華三院屬下社企製作的曲奇禮盒，內有迷你抹茶曲奇、雙重朱古力曲奇、七味芝士曲奇、唧花牛油曲奇，以及楓糖曲奇。

    點擊圖片放大

未知股東對這些小禮物是否「收貨」，不過股東似對滙豐近年股價表現頗有意見，持滙豐50多年的退休小股東鄒女士今在非正式會議前表示，關注滙豐管理層會否承諾回購股票，指滙豐股價曾由80元跌至30多元，目前股價雖有回升，但都未到其買入價，認為滙豐一直向小股東作「小修小補」，她有現年90多歲的朋友仍持滙豐股份，部分是在股價80多元購入，「仲未返到家鄉」，批評此前停派季度息「離譜」。

至於是否投票支持「分拆滙控關注組」召集人呂宇健所提出有關「策略檢討」及「股息政策」的股東提呈特別決議案，鄒女士稱：「如果對小股東有益，我會贊成的，最怕分拆後又打回原形。」亦有長者小股東表示，希望管理層做好公司，「股價不要那麼低，以及派更多股息，因為我們全部都是高價買入」。

退休小股東鄒女士。

呂宇健在會前向記者展示其持現市值約1億港元、185.44萬股的滙豐股票。會議期間他問及滙豐行政總裁祈耀年於今年2、3月沽出大量滙控股票，時間點在以1英鎊收購矽谷銀行英國之前，是否知情。呂宇健在會後表示，認為祈耀年未有回答及迴避問題，又認為決議案反對一欄被刻意塗上較深顏色，屬於引導股東投票。

呂宇健。

相關文章：

【分拆滙豐】HSBC滙豐股東會有數百名小股東到場　Ken Sir：積極約見首20大股東冀爭取支持議案

【HSBC滙豐】杜嘉祺：小股東特別決議案不符股東利益　祈耀年：分拆業務不會解決制裁風險

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記者：胡學能

港股 銀行 滙豐控股（00005）
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