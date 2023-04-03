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【展覽復常】貿發局1星期辦6展覽　3800展商爭取復常機遇

商業 23:27 2023/04/03

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貿發局出盡力，為4月的個展覽及會議宣傳造勢。左起：香港出口商會會長孫榮聰、香港貿發局成衣業諮詢委員會主席方淑君、家品展、家紡展及禮品展籌備委員會主席林健鋒、香港貿發局副總裁張淑芬，及創意創業會副會長梁永恩。(受訪者提供)

4月一向是香港會展業的旺季，大型展覽一般需時9至12個月籌備。但疫情變化速，一旦放緩業界也只能盡力應對。4月19至22日期間，香港貿易發展局就一口氣舉辦6個展及1個會議。

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包括舉行的香港禮品及贈品展、香港時尚家品展（Home InStyle）、香港國際家用紡織品展、香港時裝節（Fashion InStyle）、香港國際印刷及包裝展，以及於4月19至21日舉行的香港國際授權展、亞洲授權業會議。該局副總裁張淑芬表示：

6大展覽吸引了來自23個國家及地區、超過3,800家展商，非本地展商佔七成，也會親身來港參展。同場舉行的亞洲授權業會議，也雲集超過20位國際授權業翹楚。

她解釋指，半年前疫情仍肆虐，局方也要從買家角度考慮，以吸引他們來港。

明白買家買機票來港，希望一次過看更多產品，所以想到百百貨公司概念，百貨百客。

立法會議員、家紡展及禮品展籌備委員會主席林健鋒在一活動中表示，香港展覽業夠國際化，上海、深圳等地區難以取代，大家可互相補足。

記者：梁巧恩

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