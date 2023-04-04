▲ 【新股IPO】瑞銀李鎮國：上市新規有助吸引科技獨角獸來港上市

特專科技公司上市制度（上市規則18C）已於上周五（31日）推出，允許未有產品或未有盈利的專精企業來港上市，瑞銀全球銀行副主席兼大中華區總裁李鎮國預期，新制度將吸引科技獨角獸來港上市。

李鎮國指，根據現有上市規則，特專科技公司通常無法滿足利潤、收入或現金流量的上市要求，因為這些公司通常處於研發或收入前期階段，產品亦未商品化。

李鎮國認為，新制度反映港交所 （00388） 致力讓上市公司組合多元化，並提升香港作為全球領先金融中心的地位，並允許香港作為更主要的角色去吸引資金，以扶持高增長的特專科技公司。

他指出，瑞銀作為去年香港新股最大保薦人，一直與發行人在新上市制度下展開討論，認為新制度為特專科技公司打開大門，直接通過龐大和多元化的國際投資者來解決持續的資金需求，他們若在內地上市，因市場由本地投資者構成，而不能得到這些好處。

瑞銀中國金融和大中華區保險分析師朱曉偉表示，相比去年10年諮詢文件，最終條款對上市要求做出了多項讓步，以吸引更多符合條件的企業，新規較內地科創板和創業板更具競爭力，雖然這些未有產品的公司不似會刺激大市交投，但相信改革解決了投資者對港交所長期競爭力的擔憂，並有助於證明其估值較同行有溢價。

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記者：宋佩恩