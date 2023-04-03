【儲局官員】布拉德：OPEC+減產決定出乎意料　油價上漲或會影響美國通脹

石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）宣布5月開始自願減產，聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德（James Bullard）表示，對於OPEC舉動是否會產生持久影響尚未能下定論，但認為聯儲局可以繼續採取貨幣政策對抗通脹。他又預計聯邦基金利率要高於現時儲局預測的中值。

布拉德坦言，OPEC+減產決定出人意料，是否會產生持久影響未有定論，也未清楚油價上漲對美國貨幣政策將意味著什麼。因油價起伏不定，很難準確追蹤，預期可能會影響通脹，令聯儲局工作變得更加困難。紐約期油在減產消息公布後急升超過5%，突破每桶80美元關口。



此外，他亦預測聯邦基金利率終值，會較聯儲局官員預測的中值5.1厘更高。現時市場預期聯儲局5月有接近60%機率加息0.25厘，令聯邦基金利率升至5厘至5.25厘水平，到達聯儲局官員預測水平，但只有不足3%機率會在6月或之後繼續加息。

布拉德今年在貨幣政策上沒有投票權。

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編輯：葉志偉