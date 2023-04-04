【港交所388】港交所旗下LME 改革鎳業務 擬於中國開設現貨市場

港交所(00388) 旗下倫敦金屬交易所（LME）公布重磅改革計劃，將對鎳業務進行全面整改，包括允許該金屬以一種新的實物形態進行合約交割，以及在中國開設新的現貨鎳市場。LME計劃在未來兩年內完成上述改革。

為提高流動性，LME表示將為新的一類鎳產品提供快速上市通道和費用減免。交易所將用新的校準方法來確定每日價格，價格上限也將成為永久性的規則。除了上述已經確定的行動，LME還打算擴大鎳合約交割的實物形態範圍。

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另外，LME亦有意建立一個包含硫酸鎳或高冰鎳的現貨交易平台，重點服務於亞洲市場。交易所補充稱，因為貿易流集中在亞洲國家，特別是在中國。因此，LME計劃與同為港交所旗下的前海聯合交易中心合作，推出一個以中國為中心的、硫酸鎳和高冰鎳的現貨市場。LME將與市場密切接觸，評估它能否為市場提供價值。此外，LME考慮將日漲跌限制永久化，調整銅和鋁的日漲跌幅限制為12％。

經過長達一年的暫停交易後，LME上月底恢復了亞洲時段鎳交易。但業內人士認為，亞洲交易時段重啟後，LME的鎳交易服務能否重現往日的流動性和定價功能，仍有待觀察。

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