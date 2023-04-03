▲ 【Wirecard破產】安永德國因Wirecard 醜聞被罰款 禁止進行新審計兩年

德國會計監管機構APAS據報周一（3日）向涉及德國金融服務公司Wirecard醜聞的安永（Ernst & Young）處以50萬歐元罰款，並要求安永暫停為新公司進行審計兩年。

報道引述APAS表示，發現安永在2016年至 2018年擔任 Wirecard核數師期間，違反專業職責。APAS還調查12名現任和前任安永會計師，了解他們在該事件中角色。APAS稱，5名審計員被罰款 2.3萬至30萬歐元，而7名審計員辭去安永職務。

安永在一份聲明中表示，當局尚未向安永德國提供調查結果的全部細節，「安永德國在整個調查過程中與APAS充分合作。我們很遺憾沒有及早發現 Wirecard 的串通欺詐行為，我們從這件事中吸取了重要教訓」。

2020年Wirecard被爆出資產負債表上19億歐元失蹤後，同年破產。然而Wirecard倒閉之前，安永為Wirecard 進行十多年審計，但沒有發現任何重大問題。

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編輯：李哲毅