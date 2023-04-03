【HSBC滙豐】杜嘉祺：小股東特別決議案不符股東利益　祈耀年：分拆業務不會解決制裁風險

HSBC滙豐 （00005） 今午在九展舉行香港股東之非正式會議，部分舉手提問管理層的小股東質疑滙豐購SVB英國決定倉卒，亦有股東在提問期間表明支持分拆匯控關注組召集人「Ken Sir」呂宇健早前提出有關「策略檢討」及「股息政策」的股東提呈特別決議案，在場有部分股東鼓掌。

對於呂宇健提出的股東提呈特別決議案，滙豐主席杜嘉祺回應指，業務重組分拆會產生不確定時期，且會在未來幾年耗龐大開支，不符股東利益，而硬性派息非審慎財務管理策略，集團目前策略行之有效，股東不宜做冒險決定，他呼籲在場小股東投票反對呂宇健提出的特別決議案。

杜嘉祺：外間人士核證小股東方案損滙豐價值

呂宇健在會上問及滙豐行政總裁祈耀年在今年2至3月收購SVB英國之前減持大量滙豐股票，質疑管理層對滙豐無信心。杜嘉祺回應指，這是為管理層處理稅務問題的自動方案，但從祈耀年的目前持股，可見祈耀年個人有明顯的財富投資於滙豐的未來。杜嘉祺又表示，就呂宇健的特別決議案，董事會有責任考慮所有股東利益，而管理層已很多個月深入檢視考慮，亦找外間人士核證，他們都認為呂宇健所提議的會破壞滙豐價值。

滙豐小股東大聯盟方國珊發言質疑為何英倫銀行准許滙豐復派息時，滙豐未有即時補派2020年第4季的股息，還要等到明年初完成出售加拿大業務，才派每股21美仙股息，她亦質疑滙豐長期用亞洲業務利潤補貼歐美業務虧損，又認為滙豐近期用1英鎊購SVB英國分行決定倉卒，並質疑SVB英國客戶的還款能力，她籲股東投票贊成呂宇健的特別決議案以向管理層施壓。

杜嘉祺回應方國珊提問時指，以1英鎊買SVB英國的決定，獲市場上分析師一致認同，而且機遇太好，不能錯失，重申收購SVB英國是滙豐一方主動找監管機構提出，而非監管機構要求滙豐收購。杜嘉祺又指，滙豐會持續研究該項收購得來的生意，相信時間會證明他的看法。祈耀年指出，SVB英國有3600個最具創新的科技、生命科學相關的客戶，他們很多都有潛力進行全球化。

祈耀年：分拆會令滙豐利潤消失 股息亦會消失

另外，有股東發言關注一旦香港日後面臨歐美國家制裁，滙豐管理層如何保障香港股東和香港存戶，又認為若滙豐分拆業務後毋須跟隨英國監管方面的政策，則應支持呂宇健有關「策略檢討」的特別決議案。祈耀年回應指，一旦分拆業務，滙豐將有顯著的收入流失，因為該行有大量企業銀行業務的收入與跨境貿易和跨境活動相關，該行有一半的全球收入取決於該行跨境服務的能力，該行大部分企業銀行業務是跨境貿易，分拆做法會令跨境貿易能力中斷，從而令該行有大比例的收入消失，「如果該收入消失，你的利潤就會消失，因此股息亦會消失」。

祈耀年又指，若有國家實施制裁，不論股東來自哪個地方，都會受到負面影響，若該行香港的銀行受制裁，所有股東不論來自哪地也會受影響，分拆亞洲業務並不會解決制裁風險。

王冬勝：近期金融市場波動加劇 滙豐會確保資金及資本充足

香港上海滙豐銀行主席王冬勝會上稱，非常明白股東對派息期望，故已逐步增加派息。他說，去年向股東承諾目標是今明兩年將派息比率提升至約50%水平，同時計劃由今年開始派發季息，以目前形勢來看，有信心能達到該目標，去年全年派息32美仙，按年增長28%，派息比率回升至44%，5月2日公布今年首季業績時將正式公布季息詳情。若今年可達到至少12%回報率目標，全年派息將回復至疫前水平。王冬勝又稱，近日金融市場波動加劇，將密切留意市場，妥善管理風險，滙豐會確保銀行資金及資本充足。

出席會議的滙豐高層還包括香港上海滙豐銀行聯席行政總裁廖宜建、香港上海滙豐銀行香港區行政總裁林慧虹。

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記者：胡學能