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【復活節2023】新地兩大商場豪派2000萬禮券　搶長假期及消費券雙重商機

商業 19:33 2023/04/03

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為了迎接全面復常後的首個長假期，各大商場都各出奇謀，希望藉此機會推高商場生意額。新鴻基地產旗下的新城市廣場，今年斥資比去年多5成，共500萬元推廣費，打造日式主題的節日佈置，並與另一新地商場HomeSquare合作，豪派2,000萬元商場電子禮券，冀雙管齊下盡力引爆市民遏抑已久的購買力。

新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯表示：「本港3月起全面撤銷口罩令，市民外出購物及用膳的意慾大大提升，帶動新城市廣場的人流及營業額重回疫前的水平。」

【零售復甦】皇玥推巨型蝴蝶酥　指定消費送贈品

另外，許嘉雯又指，冀讓留港消費的市民也能體驗日本櫻花祭，商場會推出不同類型的限定禮品，吸引粉絲們打卡購物，達至提振消費作用，許預料新城市廣場4月份的整體人流及生意額將按年上升超過2成。

此外，藉本月發放消費券的商機，新城市廣場與HomeSquare推出消費券獎賞，為顧客送上高達合共逾15,000元的商場購物禮券及商戶優惠券。同時，商場亦額外向使用6大支付工具平台付款的顧客，加碼送出電子禮券和額外會員積分，冀以「多買多賞」的雙重優惠繼續為零售市道升溫。

許嘉雯表示，以往每逢政府派發消費券均能成功催旺商場整體消費氣氛，而隨著本港邁向疫後全面復常，有信心今次派發消費券對提振本港零售業的成效將更加顯著。在長假期及消費券的利好勢頭牽動下，預料新城市廣場4月的人流及生意額按年升2成，當中以餐飲、超市百貨、影音產品、珠寶鐘錶，以及美妝產品最為受惠。

談到新城市廣場與HomeSquare合作，許回應指，「我們相信透過沙田區兩大新地商場相互引流所產生的協同效應，將有效推動跨商場、跨商戶的消費。」

【復活節2023】商場首季生意成績報喜　長假期料人流升2成

責任編輯：楊嘉軒

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