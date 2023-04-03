  • 21°C
香港時間 : 2023403日 (週一) 19:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美團倉位】騰訊大股東Naspers 疑將2.5億股美團搬入御用券商　場內就緒沽貨股份大增

股市 19:08 2023/04/03

分享：

分享：

【美團倉位】騰訊大股東Naspers 疑將2.5億股美團搬入御用券商　場內就緒沽貨股份大增

南非傳媒巨企Naspers旗下互聯網投資旗艦Prosus疑已將美團 （03690） 持倉存入御用券商高盛。據中央結算系統（CCASS）顯示，3月23日再有2.48億股或4.0%美團存入系統，大部分轉入高盛倉位，CCASS流通美團股份已升至88%左右。

騰訊 （00700） 上月底以每10股騰訊派1股美團B股的基準，分派約9.58億股美團作為特別中期股息，作為騰訊大股東的Naspers連同旗下Prosus合共獲分約2.58億股美團，而CCASS顯示，3月23日約2.5億股美團轉入高盛，數目相當貼近Prosus的美團持股。

而且Naspers 去年6月宣布無上限減持騰訊以便回購後，曾連日大手搬貨至高盛，故市場視高盛CCASS持倉一向為Naspers動態風向標之一。

隨著更多美團股份存入CCASS，就緒沽貨的美團股份也變相增加，Naspers 及Prosus 此前表示，會將收到美團股份歸類為「持有作出售（held for sale）」資產，估計Naspers或正伺機而沽。

相關文章：

【美團3690】美團據報擬推「美團企業版」　將於4.13發布

【解構｜美團業績】美團季績勝預期、惟仍遭削目標價　憂應對抖音競爭拖累利潤率

港股 美團－W（03690）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

下一篇文章

【新股IPO】鍋圈據報來港集資逾23億元　最快本周遞表
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】阿里股價炒分拆　菜鳥傳聞估值是平還是貴？
【阿里巴巴9988】阿里股價炒分拆　菜鳥傳聞估值是平還是貴？
【名家看法】「長勝將軍」劉國傑拆解為何鍾情騰訊18年　互聯網股已成熟、不太可能是下一個十年的領跑者
【名家看法】「長勝將軍」劉國傑拆解為何鍾情騰訊18年　互聯網股已成熟、不太可能是下一個十年的領跑者
【恒指夜期+北水】北水錄52億元淨流入　主力吸盈富基金騰訊沽美團　恒指夜期升23點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水錄52億元淨流入　主力吸盈富基金騰訊沽美團　恒指夜期升23點（不斷更新）
【大行報告｜建行939】建行獲滙豐研究上調目標價至6.8元　評級維持買入
【大行報告｜建行939】建行獲滙豐研究上調目標價至6.8元　評級維持買入
【OPEC+減產】「三桶油」高開2至3%　油價爆升7%　紐油重上80關　俄羅斯及沙特等產油國突減產逾160萬桶
【OPEC+減產】「三桶油」高開2至3%　油價爆升7%　紐油重上80關　俄羅斯及沙特等產油國突減產逾160萬桶
【瑞信危機】瑞士檢察官突宣布　調查官員、央行及兩銀行可能違法行為
【瑞信危機】瑞士檢察官突宣布　調查官員、央行及兩銀行可能違法行為
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款