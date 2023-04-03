▲ 【美團倉位】騰訊大股東Naspers 疑將2.5億股美團搬入御用券商 場內就緒沽貨股份大增

南非傳媒巨企Naspers旗下互聯網投資旗艦Prosus疑已將美團 （03690） 持倉存入御用券商高盛。據中央結算系統（CCASS）顯示，3月23日再有2.48億股或4.0%美團存入系統，大部分轉入高盛倉位，CCASS流通美團股份已升至88%左右。

騰訊 （00700） 上月底以每10股騰訊派1股美團B股的基準，分派約9.58億股美團作為特別中期股息，作為騰訊大股東的Naspers連同旗下Prosus合共獲分約2.58億股美團，而CCASS顯示，3月23日約2.5億股美團轉入高盛，數目相當貼近Prosus的美團持股。

而且Naspers 去年6月宣布無上限減持騰訊以便回購後，曾連日大手搬貨至高盛，故市場視高盛CCASS持倉一向為Naspers動態風向標之一。

隨著更多美團股份存入CCASS，就緒沽貨的美團股份也變相增加，Naspers 及Prosus 此前表示，會將收到美團股份歸類為「持有作出售（held for sale）」資產，估計Naspers或正伺機而沽。

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