  • 24°C
香港時間 : 2023404日 (週二) 10:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美團倉位】美團跌逾2%　騰訊大股東Naspers 疑將2.5億股美團搬入御用券商　場內就緒沽貨股份大增

股市 09:24 2023/04/04

分享：

分享：

【美團倉位】騰訊大股東Naspers 疑將2.5億股美團搬入御用券商　場內就緒沽貨股份大增

南非傳媒巨企Naspers旗下互聯網投資旗艦Prosus疑已將美團 （03690） 持倉存入御用券商高盛。據中央結算系統（CCASS）顯示，3月23日再有2.48億股或4.0%美團存入系統，大部分轉入高盛倉位，CCASS流通美團股份已升至88%左右。

美團周二（4日）開市跌2.6%，報136.3元。

騰訊 （00700） 上月底以每10股騰訊派1股美團B股的基準，分派約9.58億股美團作為特別中期股息，作為騰訊大股東的Naspers連同旗下Prosus合共獲分約2.58億股美團，而CCASS顯示，3月23日約2.5億股美團轉入高盛，數目相當貼近Prosus的美團持股。

而且Naspers 去年6月宣布無上限減持騰訊以便回購後，曾連日大手搬貨至高盛，故市場視高盛CCASS持倉為Naspers動態風向標之一。

隨著更多美團股份存入CCASS，就緒沽貨的美團股份也變相增加，Naspers 及Prosus 此前表示，會將收到美團股份歸類為「持有作出售（held for sale）」資產，估計Naspers或正伺機而沽。

【開市追揸沽】港股第二季走勢展望 新能源車最新數據解讀

開市追揸沽
【開市追揸沽】港股第二季走勢展望 新能源車最新數據解讀

相關文章：

【美團3690】美團據報擬推「美團企業版」　將於4.13發布

【解構｜美團業績】美團季績勝預期、惟仍遭削目標價　憂應對抖音競爭拖累利潤率

港股 美團－W（03690）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【停牌潮】59家港股未能限期前發業績、較前兩年增加　華興資本、旭輝控股最矚目
【停牌潮】59家港股未能限期前發業績、較前兩年增加　華興資本、旭輝控股最矚目
【OPEC+減產】「三桶油」高開2至3%　油價爆升7%　紐油重上80關　俄羅斯及沙特等產油國突減產逾160萬桶
【OPEC+減產】「三桶油」高開2至3%　油價爆升7%　紐油重上80關　俄羅斯及沙特等產油國突減產逾160萬桶
【美股收市】減產刺激油價飈6%　道指漲327點　紐約期金升穿2000關
【美股收市】減產刺激油價飈6%　道指漲327點　紐約期金升穿2000關
【恒指夜期+ADR】夜期收市升3點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升3點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【瑞信危機】瑞士檢察官突宣布　調查官員、央行及兩銀行可能違法行為
【瑞信危機】瑞士檢察官突宣布　調查官員、央行及兩銀行可能違法行為
【TSLA】2600億元掟Tesla　股價急瀉6%　市場憂產量多過銷量
【TSLA】2600億元掟Tesla　股價急瀉6%　市場憂產量多過銷量
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款