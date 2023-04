南非球迷近一年向曼聯球星狂發訊息 終收驚喜大禮

一名南非球迷鍥而不捨地在社交平台Twitter上,連續多日向英超球會曼聯(Manchester United)的葡萄牙球星般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)發信息,最終獲對方送上「驚喜大禮」。

般奴費南迪斯上周六(1日)在Twitter發布影片,顯示他與一名球迷視像通話。他向球迷表示,感謝對方長期支持自己及球會,決定送贈球迷一件自己的簽名球衣。

據悉,球迷已經連續300日在Twitter向般奴費南迪斯發訊息,希望可以獲得簽名球衣。早在今年2月,般奴費南迪斯曾發文稱,有人連續200多日向自己發訊息索取簽名球衣,如對方堅持夠300日便會送出。

After 300 days of tweeting me I finally managed to speak to Blessed… I think he was surprised 😂🙏 pic.twitter.com/3Y5qUEUkNy