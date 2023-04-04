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南非球迷近一年向曼聯球星狂發訊息 終收驚喜大禮

環球社會熱點 08:35 2023/04/04

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一名南非球迷鍥而不捨地在社交平台Twitter上，連續多日向英超球會曼聯（Manchester United）的葡萄牙球星般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）發信息，最終獲對方送上「驚喜大禮」。

曼聯傳延長二輪競標 報價料未滿足班主要求 【下一頁】

般奴費南迪斯上周六（1日）在Twitter發布影片，顯示他與一名球迷視像通話。他向球迷表示，感謝對方長期支持自己及球會，決定送贈球迷一件自己的簽名球衣。

據悉，球迷已經連續300日在Twitter向般奴費南迪斯發訊息，希望可以獲得簽名球衣。早在今年2月，般奴費南迪斯曾發文稱，有人連續200多日向自己發訊息索取簽名球衣，如對方堅持夠300日便會送出。

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C朗冀成史上國家隊出場最多球員 坦承「破記錄是動力」 【下一頁】

最終，球迷果真繼續堅持，般奴費南迪斯亦兌現承諾，並邀請對方前來主場奧脫福球場（Old Trafford Stadium）觀賽。球迷十分高興，表示希望有一天會穿起般奴簽名球衣在主場睇比賽。

可惜般奴費南迪斯善舉未有帶來好運，曼聯在周日（2日）的聯賽中，以0比2不敵前四競爭對手紐卡素（Newcastle），被對方迫至第4名，僅領第5名的熱刺一分。

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責任編輯：吳漢培

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