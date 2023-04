英揆辛偉誠竟變外賣員？網民用AI改圖諷刺政客

早前有網民利用人工智能(AI)技術,生成天主教教宗方濟各(Pope Francis)著名牌羽絨外套的照片。再有網民為諷刺英國多名政治人物不知民間疾苦,用AI為首相辛偉誠等執政保守黨人換裝,使他們化身為不同職業或群體的基層民眾。

「Wankers of the World」以「沒有特權的保守黨」(Tories without the privilege),於Facebook群組上載多張由AI生成的照片。

創造者更諷刺這群政治人物,指他們只是在正確時間和地方,取得的成就與努力無關。

「Wankers of the World」發言人解釋,他們創作這批照片的初衷,是希望讓人意識到要成功及獲得權力是需要多大運氣,取決於出生的家庭、國家和所處的社交圈子。 發言人更批評現屆英國政府,將基層民眾描繪成貪婪、懶惰、貪婪、自私自利的人。

