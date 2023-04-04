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英揆辛偉誠竟變外賣員？網民用AI改圖諷刺政客

環球社會熱點 08:05 2023/04/04

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早前有網民利用人工智能（AI）技術，生成天主教教宗方濟各（Pope Francis）著名牌羽絨外套的照片。再有網民為諷刺英國多名政治人物不知民間疾苦，用AI為首相辛偉誠等執政保守黨人換裝，使他們化身為不同職業或群體的基層民眾。

教宗著Balenciaga羽絨照呃到網民 點樣分辨AI生成圖？ 【下一頁】

「Wankers of the World」以「沒有特權的保守黨」（Tories without the privilege），於Facebook群組上載多張由AI生成的照片。

    點擊圖片放大
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創造者更諷刺這群政治人物，指他們只是在正確時間和地方，取得的成就與努力無關。

意企推出保護私隱服飾 著上可躲避AI人臉識別技術 【下一頁】

「Wankers of the World」發言人解釋，他們創作這批照片的初衷，是希望讓人意識到要成功及獲得權力是需要多大運氣，取決於出生的家庭、國家和所處的社交圈子。 發言人更批評現屆英國政府，將基層民眾描繪成貪婪、懶惰、貪婪、自私自利的人。

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責任編輯：鄭錦玲

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