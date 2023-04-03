藍灣半島三房劈價逾百萬　同區客876萬承接

利嘉閣地產武秉強表示，小西灣藍灣半島7座中層E室，單位實用面積約566方呎，屬三房套間隔，外望泳池景及山景。原叫價約978萬元放售，近期減至900萬元，獲買家洽購，雙方議價後，終以876萬元易手，先後累減約102萬元，折合實用面積呎價為15,477元。武秉強補充，新買家為同區用家客，心儀屋苑環境清幽宜居，業主願提供議價空間，價錢便宜、合理，睇樓後爽快決定購入心水盤。



據悉，原業主在2007年以約318萬元買入單位，持貨16年，帳面獲利約558萬元，物業期內升值約1.75倍。屋苑現時有約70個放盤，兩房戶入場費由800萬元起。

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