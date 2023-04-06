實際行動化解AI危機 「暫緩」不實際

ChatGPT等AI工具盛行，連Elon Musk、Steve Wozniak等科技領導人，聯同幾百位科技專家都促請「暫緩」研發比GPT-4更強的人工智能AI系統，AI真的會威脅到人類或對後世影響深遠？

影響深遠是肯定的，數據亦顯示全球超過70%公司最少使用1項AI系統，將來定必大幅增加。而然，AI的研究和開發應該是要更加準確、安全、穩健及透明度高，提高信賴度和忠誠度。而現有的ChatGPT將可能大幅提升生產效率，雖未完全準確，但已開始自我思考、自我進化，並可能將會自我保護和爭奪領域，這就是專家所擔心又覺得很危險的事情，AI會與人類爭奪資源和空間。

「暫緩」6個月，不是實際的建議，要準確地問問題、準確去下指令，才是未來應用AI的基本重要技巧，方能與AI共處、把AI成為助手，也能善用AI提升工作效率。創業家也需要做好數據把關工程，選擇好工程賽道，具備大容量AI晶片，一位負責任、又擁有良好思想建設的科研人員，還需要海量又公開的資料庫等，才能化解人類感到的AI威脅，在AI創造巨大價值與風險之間取得平衡。

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作者簡介：

李應樵博士，區塊鏈和DOT等Web 5應用技術集團XBE主席兼創辦人。www.xbe.com

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