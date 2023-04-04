▲ 【新股IPO】火鍋食材商鍋圈遞表來港上市 據報集資逾23億元

內地火鍋食材店鍋圈食品周一（3日）遞表來港上市，華泰國際及中金為保薦人。鍋圈於2022年實現淨利潤2.4億元（人民幣，下同）；總收益按年增81.2%至71.7億元，2021年為虧損4.6億元；毛利率按年增8.4個百分點至17.4%。

鍋圈自2017年開設首家超市，以加盟形式營運，截至2022年底，鍋圈按年增加2352家至9221家「鍋圈食匯」品牌零售店，覆蓋內地29個省，僅有5間為自營店。疫情期間，在家用膳需求上升，帶動鍋圈出現爆發性增長，其中5500家門店於2019年11月至2021年7月期間開設。集團2019年1月僅有500家分店，2020年底錄4296家，2021年按年增2568家至6864家。

鍋圈去年共錄逾1億份訂單。除火鍋食材，鍋圈亦銷售水果、包裝食品、飲料、即食餐包、西餐及零食等共銷售755款產品，合作食材商279名。當中火鍋產品佔銷售額75.8%，金額按年增73%至53.5億元。

近日遞表來港的天圖投資，旗下天圖中國消費基金二期有限公司為鍋圈C輪投資者之一。【下一頁】

集團預期集資額將作提高上游產能及效率；投資建設食材產品預製中心及產品研發；擴展門店網絡；品牌建設及市場營銷活動；提升數字化能力；以及一般營運用途。

彭博引述知情人士指，內地火鍋食材供應商鍋圈集資規模介乎3億至5億美元（約23.4億至39億港元）。

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記者：宋佩恩

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