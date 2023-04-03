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地產代理人數增至4.1萬人　平均近5名代理爭一單

股樓投資 18:36 2023/04/03

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中港通關後，整體樓市成交回升，而地產代理從業員人數亦持續增加。據地產代理監管局資料顯示，截至今年三月底，持牌代理共有41,074人，按月增加36人，連續兩個月出現增長，累計增加267人。不過，與去年三月的42,016人相比，仍相差942人。

雖然代理人數持續增多，但由於成交量回升，所以「爭食」情況改善。據中原地產研究部統計，截至3月底，整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）錄8,590宗，創20個月新高，平均約4.8人爭一張單，相比起上月平均7人爭一張單，競爭有所緩和。 

至於反映分行數目的營業詳情說明書，亦連續兩個月出現增長，回升至7,092份，按月增加37間，兩個月則增80間。 

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撰文 : 黃卓賢

代理商 地產代理監管局

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