新加坡重啟轉機旅客免費導賞團 首次提供參觀當地住宅

新加坡周一（3日）重啟免費向轉機旅客贈送導賞團計劃，所有在當地停留5.5至24小時的旅客都能報名參與。新加坡每日都會提供4款導賞團，是次更為首次有團參觀當地社區及住宅。

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是次新增的「樟宜區之旅」（Changi Precinct Tour）導賞團長達2.5小時，行程包括到訪淡濱尼區（Tampines New Town）參觀新加坡住宅，及到訪當地的設計公園。導賞團亦會帶遊客參觀新加坡綜合社區中心Our Tampines Hub，及參觀博物館等。

至於另外3款導賞團則為此前曾推出的「城市觀光之旅」（City Sights Tour）、「文化之旅」（Heritage Tour）以及「珠寶之旅」（Jewel Tour）。

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新加坡是次重推亦會在舊行程中加入新元素。例如在「城市觀光之旅」新增國家美術博物館、安德遜橋（Anderson Bridge）和政府大廈大草場（Padang）三個景點。而旅客承撘的巴士亦會路經濱海灣金融中心（Marina Bay Financial District）等地。

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「文化之旅」將會在6月推出，屆時旅客將會到訪唐人街、阿拉伯街（Arab Street）及有著新加坡「彩虹巷」之稱的「哈芝巷」（Haji Lane）等地方。而在「珠寶之旅」中，旅客則可參觀「雨漩渦」（Rain Vortex）及「森林谷」（Forest Valley）等著名景點，及品嘗當地傳統美食。

除「珠寶之旅」每節導賞團最多容納25人，且需要徒步參加外，其餘三個每節人數上限分別為40人，並提供巴士接送。導賞團由當地公司Monster Day Tours營運，旅客可在樟宜機場網站上預訂。

樟宜機場集團、新加坡航空及新加坡旅遊局發表聯合聲明表示，周一起每日提供3節導賞團，未來將逐步增加至每天9節，並透露目前過境旅客是疫情大流行前的3成。

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責任編輯：李俊儀