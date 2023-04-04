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【內房銷售】碧桂園3月銷售按年少17%　一文看清3月內房銷售（不斷更新）

股市 17:21 2023/04/04

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【內房銷售】合景泰富3月銷售按年少15%　一文看清3月內房銷售（不斷更新）

中指研究院指，首三個月百強房企銷總額為17,590億元，按年增8.2%，自2022年起首次錄增長，單月銷售按月增長36.7%，按年增24.6%，中指院預期4月的房企銷售額將持續按年增長。當中銷售額破千億房企1間，按年減少1間；破百億房企按年增4間至50間。

本報綜合各大內房的3月份銷售數據，以便讀者閱覽。以下貨幣單位為人民幣。

內房 3月銷售額 首3個月銷售額
碧桂園 （02007） 250.1 -16.9% 718.7 -27.5%
合景泰富 （01813） 38.5 -15.1% 117.3 -10.3%
祥生控股 （02599） 21.0 -15.7% 54.2 -38.7%
景瑞控股 （01862） 4.4 -56.4% 12.4 -44.5%

碧桂園 （02007） 3月公司股東權益的合同銷售金額約250.1億元，按年跌16.9%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約939萬平方米，按年跌27.6%。集團3個月累計合同銷售金額約718.7億元，按年跌32.2%，累計合同銷售建築面積約939萬平方米，按年跌21.9%。

祥生控股 （02599） 公布，3月歸屬集團總合約銷售額為21億元，按年下降30.1%；合約建築面積約為15.3萬平方米，按年減少13%，每平方米均價13,682元，按年跌3.1%。首三個月合約銷售總額為54.2億元，按年減少38.7%；合約建築面積約為39.9萬平方米，按年下跌37.9%；每平方米均價13,580元，按年跌1.3%。

合景泰富 （01813） 公布，3月合同銷售額38.5億元，按年減少15.1%；預售面積20.6萬平方米，按年減少15.2%。3月份累計預售額共117.3億元，按年少10.3%；累計預售面積64.4萬平方米，按年少13.3%。

景瑞控股 （01862） 公布，3月份合約銷售額4.4億元，按年跌56.4%；銷售面積23,713平方米，按年少65.1%；平均銷售價格為每平方米約18,640元，按年增24.6%。首兩個月合約銷售額7.96億元，按年跌64.3%；建築面積66,706平方米，按年減少53.4%；平均銷售價格為每平方米約18,559元，按年增19.2%。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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