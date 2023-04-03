  • 21°C
香港時間 : 2023403日 (週一) 22:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房銷售】合景泰富3月銷售按年少15%　一文看清3月內房銷售（不斷更新）

股市 21:11 2023/04/03

分享：

分享：

【內房銷售】合景泰富3月銷售按年少15%　一文看清3月內房銷售（不斷更新）

中指研究院指，首三個月百強房企銷總額為17,590億元，按年增8.2%，自2022年起首次錄增長，單月銷售按月增長36.7%，按年增24.6%，中指院預期4月的房企銷售額將持續按年增長。當中銷售額破千億房企1間，按年減少1間；破百億房企按年增4間至50間。

本報綜合各大內房的3月份銷售數據，以便讀者閱覽。以下貨幣單位為人民幣。

內房 3月銷售額 首3個月銷售額
合景泰富 （01813） 38.5 -15.1% 117.3 -10.3%
景瑞控股 （01862） 4.4 -56.4% 12.4 -44.5%

合景泰富 （01813） 公布，3月合同銷售額38.5億元，按年減少15.1%；預售面積20.6萬平方米，按年減少15.2%。3月份累計預售額共117.3億元，按年少10.3%；累計預售面積64.4萬平方米，按年少13.3%。

景瑞控股 （01862） 公布，3月份合約銷售額4.4億元，按年跌56.4%；銷售面積23,713平方米，按年少65.1%；平均銷售價格為每平方米約18,640元，按年增24.6%。首兩個月合約銷售額7.96億元，按年跌64.3%；建築面積66,706平方米，按年減少53.4%；平均銷售價格為每平方米約18,559元，按年增19.2%。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【開市追揸沽】港股第二季走勢展望 新能源車最新數據解讀

開市追揸沽
【開市追揸沽】港股第二季走勢展望 新能源車最新數據解讀

相關文章：

【大行報告｜內房】中海外彈近7%　大摩看好國企內房續跑贏、點名力推兩股

【內房危機】雅居樂升1%　獲合共約26億元一年期貸款融資

記者：宋佩恩

港股 內地物業 國企內房股 民企內房股 銷售
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【HSBC滙豐】杜嘉祺：小股東特別決議案不符股東利益　祈耀年：分拆業務不會解決制裁風險

下一篇文章

【分拆滙豐】平安資管指滙豐部分股東議案對提升價值有積極幫助　平保拒評滙豐AGM投票意向
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【名家看法】「長勝將軍」劉國傑拆解為何鍾情騰訊18年　互聯網股已成熟、不太可能是下一個十年的領跑者
【名家看法】「長勝將軍」劉國傑拆解為何鍾情騰訊18年　互聯網股已成熟、不太可能是下一個十年的領跑者
【OPEC+減產】「三桶油」高開2至3%　油價爆升7%　紐油重上80關　俄羅斯及沙特等產油國突減產逾160萬桶
【OPEC+減產】「三桶油」高開2至3%　油價爆升7%　紐油重上80關　俄羅斯及沙特等產油國突減產逾160萬桶
【恒指夜期+北水】北水錄52億元淨流入　主力吸盈富基金騰訊沽美團　恒指夜期升23點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水錄52億元淨流入　主力吸盈富基金騰訊沽美團　恒指夜期升23點（不斷更新）
【停牌潮】59家港股未能限期前發業績、較前兩年增加　華興資本、旭輝控股最矚目
【停牌潮】59家港股未能限期前發業績、較前兩年增加　華興資本、旭輝控股最矚目
【阿里巴巴9988】阿里股價炒分拆　菜鳥傳聞估值是平還是貴？
【阿里巴巴9988】阿里股價炒分拆　菜鳥傳聞估值是平還是貴？
【瑞信危機】瑞士檢察官突宣布　調查官員、央行及兩銀行可能違法行為
【瑞信危機】瑞士檢察官突宣布　調查官員、央行及兩銀行可能違法行為
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款