【內房銷售】世茂3月銷售按年跌15%　一文看清3月內房銷售（不斷更新）

▲ 【內房銷售】合景泰富3月銷售按年少15% 一文看清3月內房銷售（不斷更新）

中指研究院指，首三個月百強房企銷總額為17,590億元，按年增8.2%，自2022年起首次錄增長，單月銷售按月增長36.7%，按年增24.6%，中指院預期4月的房企銷售額將持續按年增長。當中銷售額破千億房企1間，按年減少1間；破百億房企按年增4間至50間。

本報綜合各大內房的3月份銷售數據，以便讀者閱覽。以下貨幣單位為人民幣。

內房 3月 首3個月銷售額 銷售額（億） 變化幅度（%） 銷售額（億） 變化幅度（%） 中國海外發展 （00688） 429.8 +89.7% 836 +73.2% 萬科 （02202） 426.3 +2.6% 1013.8 -4.8% 碧桂園 （02007） 250.1 -16.9% 718.7 -27.5% 越秀地產 （00123） 212.4 +256.9% 483.3 +217.3% 龍湖集團 （00960） 152.4 +38.5% 507.0 +110.6% 綠城中國 122.0 14.0% 613.0 27.2% 融創中國 （01918） 111.8 49.3% 292.7 59.5% 世茂集團 （00813） 62.2 -15.3% 148.4 -32.9% 力高 （01622） 42.3 -23.7% 13.9 35.6% 金地商置 （00535） 42.0 -7.5% 98.8 -32.2% 合景泰富 （01813） 38.5 -15.1% 117.3 -10.3% 中梁控股 （02772） 37.5 -44.8% 114.3 -47.1% 德信地產 （02019） 26.3 -34.9% 81.7 -12.6% 祥生控股 （02599） 21.0 -15.7% 54.2 -38.7% 中原建業 （09982） 18.2 -32.5% 51.8 +6.5% 景瑞控股 （01862） 4.4 -56.4% 12.4 -44.5%

世茂集團 （00813） 公布，3月合同銷售額為62.2億元，按年跌15.3%；合同銷售面積為41.4萬平方米，按年跌8.8%，每平方米銷售均價15,025元，按年減少7.3%。首三個月，合同銷售額為148.4億元，按年跌32.9%；合同銷售面積為97.6萬平方米，按年跌28.5%；每平方米均價15,211元，按年減少6.1%。

龍湖集團 （00960） 公布，3月歸屬公司股東權益的合同銷售額為152.4億元，按年減少36.7%；合同銷售面積為80.9萬平方米，按年減少40.2%；首三個月，合約銷售金額為507億元，按年升1.1倍，合同銷售面積為294.8萬平方米，按年升1.2倍。

融創 （01918） 公布，3月合同銷售金額約111.8億元，按年跌49.3%，合同銷售面積約83.5萬平方米，按年低45.6%；合同銷售均價約每平方米13,390元，按年跌6.9%。今年首三個月，集團累計合同銷售金額約292.7億元，按年倒退59.5%；累計合同銷售面積約223.6萬平方米，按年減少58.1%；合同銷售均價約每平方米13,090元，按年減少3.5%。

中梁控股 （02772） 公布，3月合約銷售額37.5億元，按年減少44.8%；合約銷售面積36.9萬平方米，按年減少45.3%；每平方米10,200元，按年減少1%。今年首三個月，集團累計合約銷售金額約114.3億元，按年倒退47.1%；累計合約銷售面積約115.6萬平方米，按年倒退46%；每平方米9,900元，按年減少2%。

中原建業 （09982） 公布，3月合同銷售額18.2億元，按年減少32.5%；合同銷售建築面積29.1萬平方米，按年減少33.5%；每平均售價為6,248元，按年增長1.5%。今年首三個月，集團累計合同銷售金額約51.8億元，按年增加6.5%；累計合同銷售面積約85.9萬平方米，按年增加8%，合同銷售均價約每平方米6,036元，按年減少1.3%。

綠城中國 （03900） 公布，3月自投項目取得銷售5,987套，按年增加32.7%，銷售額122億元，按年增14%；銷售面積90萬平方米，按年增加8.4%。今年首三個月，集團累計合同銷售金額約613億元，按年增加27.2%；累計合同銷售面積約260萬平方米，按年增9.7%。

力高 （01622） 公布，首三個月合約銷售42.3億元，按年減少23.7%；合約面積49.1萬平方米，按年倒退25%。以2月累計銷售推算，集團3月單月合同銷售金額約13.9億元，按年倒退35.6%；合同銷售面積約15.7萬平方米，按年倒退31.5%。

德信地產 （02019） 公布，3月合同銷售額26.3億元，按年減少34.9%；合同銷售面積15.1萬平方米，按年增加26.9%。今年首三個月，集團累計合同銷售金額約81.7億元，按年倒退12.6%；累計合同銷售面積約47.6萬平方米，按年增加11%。

中梁控股 （02772） 公布，3月合同銷售額37.5億元，按年減少44.8%；合同銷售面積36.9萬平方米，按年減少45.3%；每平方米10,200元，按年減少1%。今年首三個月，集團累計合同銷售金額約114.3億元，按年倒退47.1%；累計合同銷售面積約115.6萬平方米，按年倒退46%；每平方米9,900元，按年減少2%。

中國海外發展 （00688） 公布，3月合約物業銷售金額429.87億元，按年增89.7%，已售樓面面積205.9萬平方米，增88.4%。首三個月累計合約物業銷售金額836億元，升73.2%，相應累計已售樓面面積426.3萬平方米，漲70.1%。

萬科 （02202） 公布，3月份實現合同銷售金額426.3億元，按年增2.6%；合同銷售面積264.7萬平方米，按年增11.7%。首三個月公司合同銷售金額1,013.8億元，按年跌4.8%；累計實現合同銷售面積625.7萬平方米，按年跌1.1%。

金地商置 （00535） 公布，3月合同銷售額42億元，按年減少7.5%；合同銷售面積28.3萬平方米，按年增加25.4%；每平方米平均銷售價格為14,800元，按年跌26.3%。首三個月合同銷售按年減少32.2%至98.8億元，累計合同銷售面積約為63.2萬平方米，按年減少1.3%。

越秀地產 （00123） 3月合同銷售金額約212.4億元，按年升2.5倍，合同銷售面積約為63.2萬平方米，按年上升約1.4倍。首三個月合同銷售按年升2.2倍至438.3億元，累計合同銷售面積約為1320萬平方米，按年上升約33%。

碧桂園 （02007） 3月公司股東權益的合同銷售金額約250.1億元，按年跌16.9%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約939萬平方米，按年跌27.6%。集團3個月累計合同銷售金額約718.7億元，按年跌32.2%，累計合同銷售建築面積約939萬平方米，按年跌21.9%。

祥生控股 （02599） 公布，3月歸屬集團總合約銷售額為21億元，按年下降30.1%；合約建築面積約為15.3萬平方米，按年減少13%，每平方米均價13,682元，按年跌3.1%。首三個月合約銷售總額為54.2億元，按年減少38.7%；合約建築面積約為39.9萬平方米，按年下跌37.9%；每平方米均價13,580元，按年跌1.3%。

合景泰富 （01813） 公布，3月合同銷售額38.5億元，按年減少15.1%；預售面積20.6萬平方米，按年減少15.2%。3月份累計預售額共117.3億元，按年少10.3%；累計預售面積64.4萬平方米，按年少13.3%。

景瑞控股 （01862） 公布，3月份合約銷售額4.4億元，按年跌56.4%；銷售面積23,713平方米，按年少65.1%；平均銷售價格為每平方米約18,640元，按年增24.6%。首兩個月合約銷售額7.96億元，按年跌64.3%；建築面積66,706平方米，按年減少53.4%；平均銷售價格為每平方米約18,559元，按年增19.2%。

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記者：宋佩恩