維港滙今年至今售119伙　套現逾26億　六成為新香港人或內地買家

信置(00083)與會德豐地產牽頭發展的西南九龍維港滙，信置執行董事田兆源表示，項目累售932伙，套現約145億元，其中今年售出119伙，套現26億元，平均每間售價超過2,000萬元，當中有8伙更超過5,000萬元，復活節期間有機會開放維港滙II現樓示範單位予公眾參觀。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，於今年購入項目的買家中，約六成為新香港人或內地買家，其中不乏大手客購入多伙。項目第一期有望今季交樓，而第二及第三期買家就料可於今年7月底前收樓。

項目今夥四大代理，為三房及四房買家提供置業優惠，每個優惠均設5個名額，總值33.6萬元。

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