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【中芯 981】 網信辦審查美光 料利好國產晶片 中芯股價抽升逾7% 創52周高

股樓投資 18:06 2023/04/03

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內地對美光（美﹕Micron）半導體產品實施網路安全審查，刺激晶片股受捧，其中，中芯國際（00981）獲券商唱好，股價午後一口氣衝上20元，高見20.8元，最多升逾11%，收報20元，仍大升7.5%，為今日（4月3日）表現最好藍籌股並創52周高位，成交額近30億元。

同場加映﹕【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

多間中資券商唱好中芯。國金證券指，美光被網信辦調查，此舉將極大利好國產存儲晶片公司，因美光的營業額中約有10%來自中國市場。

此外，中金早前發表研究報告指，中芯去年業績符預期，但智能手機和消費電子行業當前仍處於去庫存階段，至下半年隨著新品陸續推出，料市場需求有望回暖。該行指出，考慮到目前市場普遍預期半導體行業周期將在今年下半年見底，股價反應往往領先於基本面，因此維持其「跑贏行業」投資評級，並上調其目標價15%至23元，對應2024年預測市賬率1.2倍。

【ChatGPT熱潮】 「文心一言」發布會臨時改為閉門會議 據報百度推「文心千帆」企業級平台【見下頁

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記者：郭秀慧

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