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【理想汽車2015】理想跌4%　王興上周再沽近133萬股理想、套現1.28億　11日累出貨近393萬股　據報屬王興個人行為、不涉及美團持股部分（第二版）

股市 10:19 2023/04/04

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【理想汽車2015】王興上周再沽近133萬股理想、套現1.28億　11日累出貨近393萬股

美團 （03690） 創辦人王興繼續減持理想汽車 （02015） （美：LI），聯交所披露，王興上周二至周四（3月28日至30月）連沽3日理想汽車，合共出售132.97萬股，套現1.28億元，持股量由22.42%降至22.35%，也意味王興由3月20日起，短短11日已大手沽出393.3萬股理想汽車。

理想周二（4日）跌4.1%，報93.45元。

王興上周二先沽54.03萬股理想汽車，每股平均價93.2017元；周三減持38.94萬股，每股平均價97.8144元；周四沽40萬股，每股平均價97.7439元。

據報屬王興個人行為　不涉及美團持股部分

據內媒報道，就王興減持理想汽車股份，理想汽車有關人士回應指，王興本次交易股票為個人行為，交易佔他總持股比例很小一部分，不涉及美團持股部分。

（第二版內媒講王興沽股）

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編輯：李哲毅

港股 美股 理想汽車—W（02015） 理想汽車（Li Auto，美：LI）
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