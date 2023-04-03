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【ChatGPT爭議】引入ChatGPT爆資料外洩事故　三星：將​​加強內部監管

科技 18:12 2023/04/03

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三星近日引入ChatGPT輔助開發，惟引入ChatGPT不足20日，卻被爆出有員工因為直接將內部程式碼輸入到ChatGPT，導致機密資料外洩。

三星（Samsung）近日引入ChatGPT輔助開發，惟引入ChatGPT不足20日，卻被爆出有員工因為直接將內部程式碼輸入到ChatGPT，導致機密資料外洩。三星其後回應指，已加強ChatGPT安全設置，並將進一步加強內部監管和員工培訓。

【Samsung系統】Samsung推「Try Galaxy」網頁模板　可在iPhone試用Galaxy系統

【Samsung又出事？】三星相機功能再受爭議　修飾嬰兒照竟生出「牙齒」？

韓媒日前報道指，三星引入ChatGPT後出現洩密事故，共涉及3份文件，包括2宗與半導體設備有關，另外1宗則與會議內容有關。如其中一宗是三星半導體事業暨裝置解決方案（Device Solutions）部門的員工，在操作半導體測試設備下載軟件的過程中，發現複製有問題，把有問題的代碼複製到ChatGPT中尋找答案，變相讓ChatGPT把三星的機密資訊當作訓練資料使用。報道指，若有其他使用者在ChatGPT上提出相關問題，可能導致三星企業機密外洩。

三星其後作出回應，表示目前正在制定相關保護措施，例如緊急將ChatGPT提問限制在1024字節以下，以降低資料外洩風險。而日後，若再次發生類似事件，三星或會對相關人員進行懲處。

【ChatGPT爭議】義大利率先出手　下令禁ChatGPT

責任編輯：曾曉汶

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