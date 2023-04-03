【假日好去處】消防及救護學院開放日 申請入場券方法

為響應和支持全民國家安全教育日，消防處於本月15日在將軍澳消防及救護學院舉行開放日，市民即日起至周三可申請入場券，每人最多四張。抽籤結果下周一或之前經消防處流動應用程式通知中籤者。市民亦可透過消防處最新版本的流動應用程式申請二維碼入場券。相關流動應用程式可於Apple App Store、Google Play及華為AppGallery平台免費下載。

當日節目包括介紹消防處在維護國家安全領域的工作、消防及救護車輛巡遊、滅火及救援示範、訓練設施展覽、裝備和特別車輛展示、防火安全教育展覽、攤位遊戲、投考體驗區和消防工作犬示範。屆時消防及救護教育中心暨博物館也會開放予市民參觀。 開放日的參觀時間為上午8時45分至下午4時。市民憑票入場，三歲或以下嬰幼兒除外。

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責任編輯：陳玉蓮