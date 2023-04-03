【疫苗接種】優先組別可免費接種新冠疫苗加強劑 合資格人士4月20日起可經網站預約

因應專家建議，政府宣布新冠疫苗接種計劃最新安排，屬於優先組別的市民，不論過往已接種多少劑疫苗，今年都可在接種上一劑疫苗或感染2019冠狀病毒病六個月後，免費接種額外的加強劑。合資格人士4月20日起可經網站預約。

優先組別人士即50歲或以上長者、18至49歲長期病患者、六個月大或以上免疫力弱的人士、孕婦和醫護人員。至於非優先組別人士，年滿六個月而又從未感染2019冠狀病毒病者，可繼續免費接種首三劑新冠疫苗。5至11歲合資格兒童即日起可到兒童社區疫苗接種中心即場接種第三劑疫苗。其他尚未完成接種首三劑疫苗的人士可隨時上網預約接種，50歲或以上人士、18歲以下兒童可到社區疫苗接種中心即場接種。

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4月20日起，市民如欲接種超過政府指明免費劑次的加強劑，需自費到私營市場接種。另外，疫苗到戶接種服務的需求大幅下降，該服務4月15日起停止接受新登記。

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責任編輯：陳玉蓮