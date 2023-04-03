【券商點睇】金蝶國際268投資主題未變 富瑞上調目標價至20.24元 維持「買入」評級

富瑞發表研報指，金蝶國際（00268）去年下半年收入按年增長16%，當中雲端業務收入增長34%，增速與上半年相若，期內毛利率達到62.4%，超出該行預期。

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該行又指，期內金蝶雲蒼穹和金蝶雲星瀚發展向好持續新增客戶，在項目延期下仍成為雲端業務最大增長動力，認為市場對競爭加劇感到過度擔憂，有關華為進入市場的消息影響不大，仍然維持公司2025年實現盈虧平衡的預測，相信金蝶投資主題未變，惟今明兩年仍然錄得虧損可能成為重估的障礙，將目標價由20元上調至20.24元，維持「買入」評級。

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記者：張以正