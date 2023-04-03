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【券商點睇】瑞銀下調昆侖能源135目標價至8.9元 維持「買入」評級

股樓投資 18:35 2023/04/03

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瑞銀發表報告指，昆侖能源（00135）去年收入達1,720億元人民幣，純利按年升2%至52億元人民幣，扣除5億元人民幣的廠房和設備（PP&E）減值等項目，以及外滙虧損，其核心利潤按年升25%至63億元人民幣，符合該行預期。零售銷氣量按年增8%，惟較指引低出15%，該行將其歸因於受到去年下半年經濟放緩影響，同時單位毛利維持每立方米0.5元人民幣。

【同場加映】溫股知新：業績期做功課 唔買貴唔買錯

溫股知新
【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

該行指，公司引今年零售銷氣量增長10%，預計液化天然氣(LNG)工廠將在今年扭虧為盈。瑞銀調整昆侖能源在2023年至2025年盈測介乎1%至2%，同時下調其目標價由9.3元降至8.9元，維持「買入」評級。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

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記者：張以正

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