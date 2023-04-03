【港元定存】中銀短加長減 1個月港元定存重返3厘

▲ 中銀及滙豐鬥減港元定存中長息。

雖然市場假日氣氛甚濃，但今天（4月3日）仍有5間大小銀行減港元定期存款息，短存慘變重災區，包括花旗狠削7天年息兩厘至5厘；交銀香港降低1個月年息0.2厘，新息率至險守3厘；大眾削短存，把1周年息狠削0.4厘至失守1厘關，僅0.9厘；信銀國際下調3個月0.1厘至3.5厘，罕有跟半年及1年看齊。工銀亞洲則向中長息埋手，調低半年0.1厘，1年更減0.2厘，兩存期齊報3.3厘。

●第2季首3天8行調定存息 繼滙豐後 中銀再削中長息

此外，甫踏入第二季，短短首3天已有8間銀行調整定存息，最矚目的是，中銀香港（02388）短加長減，該行於上周六（4月1日）勁加1個月短存1厘，新息率重上3厘，惟須兌換資金；卻降低半年及1年期0.1厘。

這是中資發鈔行自2月7日至今再削中長息，也是繼滙豐（HSBC）於上周四（3月30日）下調半年及1年期0.1厘以來，再有大行帶頭減息，現時兩大發鈔行的中長息看齊。

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先比拼4大行︰

1年期︰渣打香港（02888）3.6厘

中銀香港（02388）及滙豐3.4厘

恒生（00011）3.1厘

半年期︰渣打3.4厘

中銀香港及滙豐3.2厘

恒生3.19厘

3個月︰滙豐及中銀3.1厘

渣打3厘，只供中小企客戶

恒生3.09厘

1個月︰滙豐10厘（股票獎勵計劃）及4厘（先兌換指定外幣）

中銀3厘（兌換外幣）

渣打0.635厘（只供中小企客戶）

另第二季追趕降息快車還包括集友，上周六全面降息，半年期減0.15厘，至3.65厘；該行又提高7天年息的門檻，由5萬元倍增至10萬元，但維持6厘息。而平保（02318）牽頭虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）撤3個月6厘息。

●虛擬銀行匯立短加長減 3個月加至2.5厘 削1年0.5厘至3.3厘

不過，TOM集團（02383）旗下虛擬銀行匯立（WeLab Bank）今天卻短加長減，勁加3個月0.5厘至2.5厘；卻狠削半年0.3厘至3.2厘，1年更驟劈0.5厘至3.3厘，頓失落冠軍寶座。

專家料現市況定存息仍易減難加，隨拆息走低而跟減；1個月港元拆息兩連跌，報3.09厘。

●3行美元定存兩減一加 花旗7天年息降至5厘 渣打1年加至4.1厘

順帶一提美元定期存款息，4月首個交易天，3大小行取態參差，當中兩減1加，花旗劈7天年息兩厘至5厘；富邦把3個月及半年5厘息下架；反觀，渣打勁加半年美元定存0.3厘，至重上4厘，1年更大幅上調0.5厘至4.1厘。

展望後市，專家料業界多抱觀望，待下周二（11日）長假後復市才謀靜而後動。另油組突公布5月起減產石油至年底，刺激油價突破80美元。縱使外電指只佔全球產量約4%；但高盛已上調今明兩年油價預測，今年底挑戰95美元，明年底重上百關。

投資界關注會否令美國通脹重燃，令聯儲局難以掉頭減息。恒生首席市場策略員温灼培今午對媒體說，油組減產相信為撑油價，料對歐美通脹有影響。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君