  • 21°C
香港時間 : 2023403日 (週一) 18:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【港元定存】中銀短加長減 1個月港元定存重返3厘

18:00 2023/04/03

分享：

分享：

中銀及滙豐鬥減港元定存中長息。

雖然市場假日氣氛甚濃，但今天（4月3日）仍有5間大小銀行減港元定期存款息，短存慘變重災區，包括花旗狠削7天年息兩厘至5厘；交銀香港降低1個月年息0.2厘，新息率至險守3厘；大眾削短存，把1周年息狠削0.4厘至失守1厘關，僅0.9厘；信銀國際下調3個月0.1厘至3.5厘，罕有跟半年及1年看齊。工銀亞洲則向中長息埋手，調低半年0.1厘，1年更減0.2厘，兩存期齊報3.3厘。

●第2季首3天8行調定存息  繼滙豐後  中銀再削中長息

此外，甫踏入第二季，短短首3天已有8間銀行調整定存息，最矚目的是，中銀香港（02388）短加長減，該行於上周六（4月1日）勁加1個月短存1厘，新息率重上3厘，惟須兌換資金；卻降低半年及1年期0.1厘。

這是中資發鈔行自2月7日至今再削中長息，也是繼滙豐（HSBC）於上周四（3月30日）下調半年及1年期0.1厘以來，再有大行帶頭減息，現時兩大發鈔行的中長息看齊。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

先比拼4大行︰

1年期︰渣打香港（02888）3.6厘
中銀香港（02388）及滙豐3.4厘
恒生（00011）3.1厘

半年期︰渣打3.4厘
中銀香港及滙豐3.2厘
恒生3.19厘

3個月︰滙豐及中銀3.1厘
渣打3厘，只供中小企客戶
恒生3.09厘

1個月︰滙豐10厘（股票獎勵計劃）及4厘（先兌換指定外幣）
中銀3厘（兌換外幣）
渣打0.635厘（只供中小企客戶）

另第二季追趕降息快車還包括集友，上周六全面降息，半年期減0.15厘，至3.65厘；該行又提高7天年息的門檻，由5萬元倍增至10萬元，但維持6厘息。而平保（02318）牽頭虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）撤3個月6厘息。

●虛擬銀行匯立短加長減  3個月加至2.5厘  削1年0.5厘至3.3厘

不過，TOM集團（02383）旗下虛擬銀行匯立（WeLab Bank）今天卻短加長減，勁加3個月0.5厘至2.5厘；卻狠削半年0.3厘至3.2厘，1年更驟劈0.5厘至3.3厘，頓失落冠軍寶座。

專家料現市況定存息仍易減難加，隨拆息走低而跟減；1個月港元拆息兩連跌，報3.09厘。

●3行美元定存兩減一加  花旗7天年息降至5厘 渣打1年加至4.1厘

順帶一提美元定期存款息，4月首個交易天，3大小行取態參差，當中兩減1加，花旗劈7天年息兩厘至5厘；富邦把3個月及半年5厘息下架；反觀，渣打勁加半年美元定存0.3厘，至重上4厘，1年更大幅上調0.5厘至4.1厘。

展望後市，專家料業界多抱觀望，待下周二（11日）長假後復市才謀靜而後動。另油組突公布5月起減產石油至年底，刺激油價突破80美元。縱使外電指只佔全球產量約4%；但高盛已上調今明兩年油價預測，今年底挑戰95美元，明年底重上百關。

投資界關注會否令美國通脹重燃，令聯儲局難以掉頭減息。恒生首席市場策略員温灼培今午對媒體說，油組減產相信為撑油價，料對歐美通脹有影響。

更多【高息定存】文章

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

相關文章：【港元定存】港元1年定存最高3.8厘 存百萬賺息3.8萬

【紐元定存】紐元短存息最高15厘 花旗料新西蘭下周加息0.25厘

【港元定存】滙豐1年港元定存息減至3.4厘 市料不少超高息明天到期後紛下架

【澳元定存】澳元定存息全城最高15厘 花旗料下周二澳洲加息0.25厘

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

 

特約記者︰曾桂芬 

責任編輯︰李勝君

滙立銀行 集友銀行 恒生銀行（00011） 渣打集團（02888） 大眾銀行 拆息 WeLab 花旗銀行 富邦銀行 定期存款

下一篇文章

【日圓走勢】 花旗料日圓短期目標直逼135　專家指宜低撈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【港元定存】港元1年定存息最高4厘 存50萬穩賺兩萬元利息
【港元定存】港元1年定存息最高4厘 存50萬穩賺兩萬元利息
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【港元定存】港元定存3個月享6厘倒數 速賺1280元利息
【港元定存】港元定存3個月享6厘倒數 速賺1280元利息
【港元定存】港元1年定存最高3.8厘 存百萬賺息3.8萬
【港元定存】港元1年定存最高3.8厘 存百萬賺息3.8萬
【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款