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【蔚來 9866】 蔚來首季汽車交付按年升2成 李斌：蔚來手機預計第三季發布

股樓投資 17:36 2023/04/03

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蔚來（09866）公布數據顯示，今年首季汽車交付31,041輛，按年升20.5%。單看3月份，共交付10,378萬輛，按年升近4%，其中，高端智能電動SUV交付3,203輛，高端智能電動轎車交付7,175輛。股價今早（3日）高開2.3%後，升幅一度收窄至0.5%，收報81.25元，升2.1%，成交額1.2億元。

【ChatGPT熱潮】 嶺南股份稱騰訊即將推出chatGPT產品 騰訊升逾4%成藍籌之冠【見下頁

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截至3月底止，蔚來汽車累計交付量約32萬輛，並已在全球部署1,339座換電站、1,285座超充站（配備6,467根充電樁），以及1,154座目的地充電站（配備7,993根充電樁）。蔚來表示，今年將加速換電網絡的擴張，並計劃建設1,000座換電站。

另外，蔚來創始人、董事長李斌透露，蔚來手機將於今年第三季發布並可交付。據內地傳媒引述李斌在「中國電動汽車百人會論壇2023」會議上指，蔚來手機將是與汽車互聯體驗最好的手機之一 。

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記者：郭秀慧

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港股 蔚來－SW（09866） 汽車

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