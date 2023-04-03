【中國經濟】中國3月財新製造業PMI跌至50　遜預期　經濟恢復基礎不牢固

▲ 【中國經濟】中國3月財新製造業PMI跌至50 遜預期

中國3月財新製造業採購經理指數（PMI）按月跌1.6個百分點，至50的盛衰分界線上，遜於預期的51.7。PMI自8個月高位回落，反映製造業修復勢頭放緩。

財新表示， 製造業供需修復速度減慢，3月製造業生產指數、新訂單指數在擴張區間回落，僅略高於榮枯線。部分受訪企業反映受益於疫情防控放開，客戶需求和數量均有改善，但也有企業表示銷售相對疲弱，尤其是海外訂單， 外需不振亦拖累新出口訂單指數重返收縮。

就業情況仍未得到根本性改善

此外，就業情況仍未得到根本性改善，3月製造業就業指數再度降至臨界點以下，用工量下降主要是因為人員自願離職後崗位空缺沒有得到填補，以及企業削減成本。

不過，製造業企業仍對未來生產經營充滿信心，3月信心指數較2月的近兩年高點有所回落，但仍高於長期均值。 財新引述企業指， 預計未來一年，企業可恢復更正常的運營狀態。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，數據顯示經濟快速復蘇勢頭有減弱跡象，反映疫情期間積壓需求短期釋放後經濟恢復基礎不牢固，但經濟增長仍依賴內需的提振，特別是居民消費水平的提升。

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